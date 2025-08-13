為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    自助餐1魚3菜多少錢？網看價格嘆：不如去吃火鍋

    一名網友近日在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，表示自己在高雄復興路一間自助餐店消費，結帳時發現要280元。（取自爆廢公社）

    一名網友近日在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，表示自己在高雄復興路一間自助餐店消費，結帳時發現要280元。（取自爆廢公社）

    2025/08/13 19:24

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，表示自己在高雄復興路一間自助餐店消費，結帳時發現要280元，並詢問「物價是正常的嗎？」照片中可見，餐盒內容包含一整尾吳郭魚、三樣配菜與白飯，引發網友熱議。

    從照片可見，便當的主菜是一尾吳郭魚，配菜為青菜、韭菜炒肉末及海帶絲，底部則是淋上醬汁的白飯。對於這份要價280元的餐點，有網友就直呼「不如去吃火鍋」。

    有網友認為，價格雖高，但近期食材成本確實不便宜，「菜價是天花板等級了

    」、「現在菜價是天花板的菜價」、「菜貴3倍了喔！」、「最近市場不敢去，青菜價錢跟精品店一樣」。也有人補充，「魚類在自助餐的價格本來就不低，尤其是吳郭魚」、「現在青菜真的很貴，還有那隻魚少說也要100」。

    另有網友分享市場行情，指出「昨天台北萬大路中央拍賣場空心菜跟莧菜一斤還壓在80元，其餘菜葉類全部破百，今天老闆直接休店不敢去拍賣場了」。也有人認為，若對價格有疑慮，應該「當下問他怎麼算的，不問買回家也不美味了」。

    不過，也有聲音表示，「敢進自助餐，就不要想太多了」、「嫌貴買便當就好」，認為價格取決於消費者是否願意買單。

