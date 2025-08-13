為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「青春靚點子」創業挑戰賽開跑！ 總獎金20萬元等你來挑戰

    由新竹縣政府主辦的「青春靚點子-全國學生創業挑戰賽」，今起開放報名至10月9日止，邁特電子公司捐贈20萬元作為競賽獎勵金，縣長楊文科（中）致贈感謝狀。（記者廖雪茹攝）

    由新竹縣政府主辦的「青春靚點子-全國學生創業挑戰賽」，今起開放報名至10月9日止，邁特電子公司捐贈20萬元作為競賽獎勵金，縣長楊文科（中）致贈感謝狀。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/13 16:57

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕由新竹縣政府主辦的「青春靚點子-全國學生創業挑戰賽」，今起開放報名至10月9日止，邁特電子公司副總經理戴逸帆代表捐贈20萬元作為競賽獎勵金，縣長楊文科致贈感謝狀，肯定企業支持青年創業發展，邀請全國熱血的年輕學子一展創業抱負。

    縣府教育局長楊郡慈表示，「青春靚點子-全國學生創業挑戰賽」從2022年開辦迄今已為第4屆，邀請全國大專院校的學生組隊參與，讓創業夢想有落地實踐的可能。賽事除競賽總獎金高達20萬元，更規劃2天營隊陪跑，希望透過創業商模、AI工具實用與簡報實戰演練等課程，培養學生的創新思維與團隊合作精神。而最終入選決賽的優秀隊伍，將有機會登上亞洲最大創新創業嘉年華--Meet Taipei的公開舞台，面對來自全國甚至是國際的創業社群、投資人與媒體發表成果簡報，讓學生的靚點子真正被世界看見。

    楊文科表示，青年是創新創業的核心動能，新竹縣政府透過辦理創業競賽，為學生打造發表創意與實戰演練的平台，期盼激發更多年輕人投入創業領域，展現無限潛力。

    教育局表示，新竹縣青春靚點子全國學生創業挑戰賽報名採線上報名，競賽資訊可上新創竹夢資源網（HYS, Hsinchu Youth Startup）或至「新竹縣政府教育局青年事務科」FB粉絲專頁查詢。

