楊柳颱風來襲 桃園機場64航班取消、觀景台關閉

為避免強風造成設備損壞，地勤人員已提前對空橋進行固定作業，確保連接穩固與安全。（記者劉信德攝）

2025/08/13 16:34

〔記者劉信德／桃園機場報導〕受楊柳颱風影響，桃園國際機場今（13）日加強防颱巡檢及應變作業，並提醒旅客隨時關注航班及交通資訊。

機場公司表示，截至目前全日共排定663架次航班，已取消64架次，包括客運49架與貨運15架。上午11時起，桃園航空氣象台觀測到側風增強，離場航班大多正常起飛，但部分入境班機因安全考量需重飛或轉降，至下午3時19分已有26架轉降其他機場。

請繼續往下閱讀...

防颱期間，第二航廈南、北側5樓觀景台自上午11時50分起暫時關閉，尚未確定重開時間。機場公司強調，將持續關注颱風動態並加強防護巡檢，包括檢查電力、空調、給排水、電車、空橋等設施，以及加固施工區與排水幹線。

為避免強風造成設備損壞，地勤人員已提前對空橋進行固定作業，確保連接穩固與安全。

今日上午9時30分，機場公司召開第三次颱風應變會議，由董事長楊偉甫主持，要求各單位全面戒備、落實防颱措施並即時通報異常，以確保營運與旅客安全。

機場公司提醒，航空公司將依最新天氣狀況滾動調整班機，旅客可透過航空公司通知、機場官網與APP查詢航班與交通最新動態。

為避免強風造成設備損壞，地勤人員已提前對空橋進行固定作業，確保連接穩固與安全。（記者劉信德攝）

為避免強風造成設備損壞，地勤人員已提前對空橋進行固定作業，確保連接穩固與安全。（記者劉信德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法