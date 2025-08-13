為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    蔬菜產區連遭重創 農業部釋出冷藏青菜、加速進口青菜通關

    農業部農糧署和超市量販通路推出優惠蔬菜專區。（農業部提供）

    2025/08/13 16:27

    〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲、楊柳等颱風接連襲台，又加上日前連日豪雨，導致國內蔬菜產區嚴重受損，農業部今（13日）表示，除依照市場情況調節釋出冷藏蔬菜，也已請交通部與關務署協助各項進口蔬菜通關作業，並持續請農民團體加強進口青江菜等葉菜，已進口超過600噸。

    氣象署預報中颱楊柳已在下午4時多左右自台南七股出海，嘉義以南區域風雨逐漸加大，因受丹娜絲風災與日前西南氣流帶來的連日豪雨等影響，國內葉菜類產區受創，大台北地區蔬菜拍賣價昨每公斤平均69元，創歷史新高價。

    農業部表示，除已逐日依市場蔬菜供需情形，調節釋出冷藏蔬菜以強化蔬菜供應外，也透過超市及量販通路設置優惠蔬菜專區，供應1顆90元以下的高麗菜等供民眾選購，自7月18日以來，已經調節釋出高麗菜及結球白菜等冷藏蔬菜計1270公噸，將持續依市場供需情形滾動調節。

    另為縮減蔬菜進口時程，農業部表示，已請交通部及關務署協助各項進口蔬菜通關作業，並輔導農民團體加強進口青江菜、結球萵苣等葉菜超過600公噸，補充國內蔬菜供應，後續也將視國內蔬菜供應量能，適時補充以充裕國內蔬菜供應。

