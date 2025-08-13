「猴死囝仔」不怕颱風 南迴金崙大橋護欄上坐觀巨浪

南迴公路金崙橋封橋，4個猴囝仔走過封橋護欄去觀浪。（記者黃明堂翻攝）

2025/08/13 17:14

〔記者黃明堂／台東報導〕楊柳颱風今天下午在太麻里登陸，居高臨海而有最美高架橋之稱的南迴公路太麻里金崙大橋為防強風吹落人車，昨晚就封橋，但今天竟有4隻猴囝仔大喇喇走在封橋用的水泥護欄到臨海側的護欄上，過程被縣府架設的即時影像完整收錄，網友留言：「果然是猴死囝仔不畏颱風」！

牠們是真的猴仔，平時就在高架橋附近生活，即時影像錄到的猴子約有5隻，其中一隻是小小猴，走去觀浪的則有4隻，楊柳颱風過境期間，牠們一早就在西端的紐澤西護欄上坐著，橋上橋下爬來爬去，有時跳到限速標誌上，展現好身手。

即時影像在7點半左右，錄到牠們似乎玩膩了，正好封橋，橋上沒車，又有封橋的水泥護欄可當便道，在老猴帶領下，一起走到靠海護欄，坐著觀浪。

南迴公路太麻里金崙大橋平時風力就較大，颱風天更是驚人，為確保行車安全，大武警分局昨晚已協助大武公務段實施該路段預警性封閉金崙大橋，但封住人車，封不住猴囝仔，網友笑說，「真是一群不要命的猴子！人類不要學！」

南迴公路金崙橋封橋，4個猴囝仔（左下角）坐護欄觀浪。（記者黃明堂翻攝）

