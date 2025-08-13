為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風快閃過境！今下午4點自台南七股出海 嘉義以南仍有豪雨

    楊柳颱風今日下午4時許自台南七股出海。（圖擷取自中央氣象署官網）

    楊柳颱風今日下午4時許自台南七股出海。（圖擷取自中央氣象署官網）

    2025/08/13 16:18

    〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風楊柳移動相當迅速，今日下午1時才剛從台東太麻里登陸，下午4時左右就已經翻越南部山脈、通過平原地區，並從台南七股出海，期間只經過3小時，同時維持在中度颱風強度。中央氣象署提醒，今日下午到晚間仍會是雨勢最明顯的時期，嘉義以南、澎湖需慎防豪雨等級降雨。

    中央氣象署科長劉宇其指出，楊柳颱風於今日下午1時許自台東太麻里登陸，後往西北西方向通過陸地區域，且因導引氣流強勁，移動相當迅速，今日下午4時左右已從台南地區出海，並維持在中度颱風強度，預計進入中國陸地區域，中央氣象署最快明天清晨同時解除海上、陸上颱風警報。

    劉宇其說，楊柳颱風通過中央山脈的過程中，南部地區的風力明顯增強，尤其沿岸地區已出現9至11級強陣風，澎湖西嶼也有13級的陣風。

    今天下午到傍晚期間，風力仍會持續偏大，嘉義以南的沿海容易出現11到12級左右的強風，澎湖地區可能有14級到15級的強陣風，另隨著颱風逐漸的往華南沿岸接近，金門在今天晚上到明天清晨風力也會達到最強，可能有11級以上的強陣風出現。

    降雨方面，劉宇其提醒，楊柳颱風登陸到通過陸地期間，已為屏東山區、恆春半島帶來短延時強降雨，屏東更有短延時大豪雨，且雨勢預計在今天下午到晚上這段時間達到最強，嘉義以南、澎湖容易有豪雨等級降雨，下半夜隨著颱風出海逐漸遠離台灣後就會逐步趨緩，但澎湖、金門雨勢預計持續到明天清晨。

