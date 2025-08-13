為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    楊柳颱風中心通過台南上空 在地人曝極端兩樣情：讓人發毛！

    楊柳快閃台灣，颱風中心13日下午4點左右從台南七股出海。（圖擷取自中央氣象署）

    楊柳快閃台灣，颱風中心13日下午4點左右從台南七股出海。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/08/13 16:48

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風「楊柳」今天（13日）下午1點多登陸台東縣太麻里一帶，一路快速移動，稍早颱風中心抵達台南市，當地人曝「極端兩樣情」，有的地方突然變成無風無雨，有的則是狂風驟雨！

    根據氣象署發布的颱風消息，楊柳的中心位置今天下午2點約莫在屏東縣滿州鄉一帶，向西北西快速移動，下午近3點到達台南。在地粉專「台南式 Tainan Style」透露，「颱風中心來到台南上空！台南部分地區突然變成無風無雨的狀態，部分則狂風暴雨中！楊柳颱風飆速中，待會預計將從台南出海。」

    台南鄉親紛紛表示，「外面突然變超安靜，毛毛的」、「安南區也瞬間變無風無雨，剛剛還風雨交加呢」、「永康瞬間無風無雨」、「安定工業區，颱風眼中，沒風沒雨」、「安靜的讓人發毛」、「安平下超大，超恐怖」、「南區風大雨大」、「南區夏都這一帶，狂風暴雨中」、「我這邊風大到大樓都在晃」、「漁光島搖滾區ing」。

    今下午1點多才從台東太麻里登陸的楊柳，下午4時左右就已經翻越南部山脈、通過平原地區，並從台南七股出海，期間只經過3小時。

