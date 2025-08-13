114學年度大學分發入學日放榜 桃園市高中學生錄取率逾9成

平鎮高中馬宏瑋為越南裔新住民子女，錄取台北醫學大學醫學系，成為同儕與師長眼中的學習典範，也激勵其他新住民子女勇敢追夢。（教育局提供）

2025/08/13 16:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕114學年度大學分發入學今（13）日放榜，桃園市高中學生錄取率超過9成。

其中，平鎮高中馬宏瑋身為越南裔新住民子女，家庭屬中低收入戶，自幼面對語言及經濟的雙重挑戰，經常需兼顧課業與家庭責任，憑藉不屈不撓的精神與持續不懈的努力，在求學過程中展現優異表現，最終錄取台北醫學大學醫學系，成為同儕與師長眼中的學習典範，也激勵其他新住民子女勇敢追夢。

陽明高中陳同學對數理科目一直深感興趣，在校期間維持優異表現，也清楚自己的方向與目標，發揮自主自律精神準備大學考試，順利錄取台大數學系；林同學很早就了解自己未來的方向，不斷在文學和哲學領域耕耘自己，在校期間文史學科表現傑出，高二後課業表現穩定，學測成績亦達頂大水準，為求更上層樓，堅持熬到分科考試，如願考上心中理想校系台大人類學系。

桃園高中潘宥妏錄取國立政治大學金融學系（A組），進入高中後一直以財經管理相關科系為努力目標，面對學測的挫敗，她迅速調整步伐、迎難而上，全力備戰分科測驗，她說，分科最難的不是考試本身，而是堅持到底的決心，以及同儕間無形的壓力，「最後一段時間，多虧各科老師與好友的陪伴，讓我撐過最艱難的日子，也感謝父母無私的支持，才讓我如願進入理想的大學與科系。」

桃園高中潘宥妏在學測後迅速調整心態，全力拚分科測驗，錄取政治大學金融學系（A組）。（教育局提供）

