為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    114學年度大學分發入學日放榜 桃園市高中學生錄取率逾9成

    平鎮高中馬宏瑋為越南裔新住民子女，錄取台北醫學大學醫學系，成為同儕與師長眼中的學習典範，也激勵其他新住民子女勇敢追夢。（教育局提供）

    平鎮高中馬宏瑋為越南裔新住民子女，錄取台北醫學大學醫學系，成為同儕與師長眼中的學習典範，也激勵其他新住民子女勇敢追夢。（教育局提供）

    2025/08/13 16:22

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕114學年度大學分發入學今（13）日放榜，桃園市高中學生錄取率超過9成。

    其中，平鎮高中馬宏瑋身為越南裔新住民子女，家庭屬中低收入戶，自幼面對語言及經濟的雙重挑戰，經常需兼顧課業與家庭責任，憑藉不屈不撓的精神與持續不懈的努力，在求學過程中展現優異表現，最終錄取台北醫學大學醫學系，成為同儕與師長眼中的學習典範，也激勵其他新住民子女勇敢追夢。

    陽明高中陳同學對數理科目一直深感興趣，在校期間維持優異表現，也清楚自己的方向與目標，發揮自主自律精神準備大學考試，順利錄取台大數學系；林同學很早就了解自己未來的方向，不斷在文學和哲學領域耕耘自己，在校期間文史學科表現傑出，高二後課業表現穩定，學測成績亦達頂大水準，為求更上層樓，堅持熬到分科考試，如願考上心中理想校系台大人類學系。

    桃園高中潘宥妏錄取國立政治大學金融學系（A組），進入高中後一直以財經管理相關科系為努力目標，面對學測的挫敗，她迅速調整步伐、迎難而上，全力備戰分科測驗，她說，分科最難的不是考試本身，而是堅持到底的決心，以及同儕間無形的壓力，「最後一段時間，多虧各科老師與好友的陪伴，讓我撐過最艱難的日子，也感謝父母無私的支持，才讓我如願進入理想的大學與科系。」

    桃園高中潘宥妏在學測後迅速調整心態，全力拚分科測驗，錄取政治大學金融學系（A組）。（教育局提供）

    桃園高中潘宥妏在學測後迅速調整心態，全力拚分科測驗，錄取政治大學金融學系（A組）。（教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播