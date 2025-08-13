大學分發入學放榜 新北錄取率91.34％、共349人錄取頂大

南山高中學生施宏叡錄取台大醫學系。（圖由新北市教育局提供）

2025/08/13 16:29

〔記者黃子暘／新北報導〕114學年度大學分發入學放榜，新北市教育局長張明文說，新北公私立高中職共3870人參加大學考試分發入學，共錄取3535人，錄取率91.34%，924位錄取國立大學的學生中，有349人是錄取國立台灣大學、清華大學等頂尖大學；其中，永平高中學生陳致穎錄取台大政治學系，南山高中學生施宏叡錄取台大醫學系，錦和高中學生鄢丞佑錄取國立中央大學英美語文學系。

教育局介紹，陳致穎原就讀永平高中國中部，選擇在母校升學高中，並以踏實穩健態度主動留校自習，更積極投入學術競賽，勇奪北一區地球科學組冠軍，也曾在與德國姊妹校的交流中擔任接待家庭；此外，陳致穎參與「感激12助人」服務活動，他期許自己在大學可精進自我，為投身公共事務奠下基礎。

教育局說，施宏叡原對生化科技與藥學情有獨鍾，後來意識到醫學可以用更全面的專業助人，毅然將目標轉向醫學；他善用學校資源，課後也參加美術創作社、地科競賽、數學競賽，他激勵自己「不要害怕改變方向」，憑藉堅定信念與全力以赴的精神，如願考取台大醫學系。

教育局表示，鄢丞佑自國小就喜歡疊杯，也在國際疊杯賽場上屢創佳績，長達十餘年的專注訓練之路，以及屢敗屢戰的經驗，他淬鍊出堅韌毅力，在國內外舞台上展現亮眼實力，也利用這份疊杯競技培養出的專注力、精進意志，在學業上追求卓越，成為允文允武的優秀典範。

教育局補充，如對分發結果有疑義，可到考分會查詢，並於15日下午5點前申請複查，也請錄取學生按各校規定的註冊時間辦理註冊；為鼓勵優秀學生就近就學，市府持續辦理「新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」，最高可領30萬元獎學金。

永平高中學生陳致穎錄取台大政治學系。（圖由新北市教育局提供）

錦和高中學生鄢丞佑錄取國立中央大學英美語文學系。（圖由新北市教育局提供）

