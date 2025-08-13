為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風》澎湖再現國家級警報 西嶼出現14級強風

    禁海令發布，澎湖西嶼橫礁仍傳出遊客在海邊戲水。（澎湖交通觀察日誌提供）

    禁海令發布，澎湖西嶼橫礁仍傳出遊客在海邊戲水。（澎湖交通觀察日誌提供）

    2025/08/13 16:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕楊柳颱風今（13）日下午1時台東太麻里登陸，澎湖繼丹娜絲颱風後，再度出現強風國家級警報，西嶼記錄到14級強風，但颱風發布禁海令，西嶼橫礁仍有遊客不顧危險，在海中戲水，不僅易生危險，恐將造成救援人力浪費，還要依《災害防救法》規定開罰，罰金最高可達25萬元。

    澎湖縣政府依照中央氣象署資料預判正確，今日全縣停止上班、上課，楊柳颱風下午在台東登陸後，澎湖逐漸感受到颱風的威力，馬公市忠孝路、文化局、澎203號縣道等都傳出路樹倒塌，文澳加油站前紅綠燈、馬公西衛工地防護網都出現搖搖欲墜情況，而街道也不斷有小物品在路面上滾動，馬公警分局四處出動，排除障礙物。

    由於楊柳中颱強度增強、速度加快，澎湖縣災害應變中心提前於今日上午10點提升為一級開設，而禁海令隨著颱風海陸警報發出後，在今日上午9時開始實施，卻仍有民眾直擊1男2女遊客，在西嶼橫礁海域戲水，氣得拍攝者用台語直罵白痴，颱風天還下海戲水，網友直稱勇者、死字不知道怎麼寫。

    現在澎湖列入陸上警戒範圍，風雨強度正逐步增強，西嶼已出現14級強陣風，國家警報都發出示警，隨著下午颱風威力加強，首當其衝的離島七美、望安港口，更出現萬馬奔騰、風雨挾著長浪襲擊港區長堤驚險景象，船隻紛紛入港避風，以繩索固定相連，維持船隻穩定性，澎湖恐將在午夜後才能逐漸脫離暴風圈。

    澎湖縣政府文化局路樹倒塌，馬公警分局派員前往清理。（澎湖交通觀察日誌提供）

    澎湖縣政府文化局路樹倒塌，馬公警分局派員前往清理。（澎湖交通觀察日誌提供）

    楊柳颱風登陸，澎湖再度收到國家級強風警報。（記者劉禹慶攝）

    楊柳颱風登陸，澎湖再度收到國家級強風警報。（記者劉禹慶攝）

    由於中颱楊柳預估帶來14-15級強風，澎湖漁船紛紛入港避風。（記者劉禹慶攝）

    由於中颱楊柳預估帶來14-15級強風，澎湖漁船紛紛入港避風。（記者劉禹慶攝）

