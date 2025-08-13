北市推「傾聽日」！ 蔣萬安嘆大兒子壓力大：這代孩子太辛苦

台北市長蔣萬安（前排中）13日出席台北市114學年度第1學期公私立中等學校校長會議，並和與會校長合影。（記者廖振輝攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市教育局今（13）日辦理中學校長會議，市長蔣萬安宣布，明年度教育預算將來到新高694億元，且教育是百年大計，且是奠定台北市甚至台灣長遠發展重要的基礎，在網路、社群發達時代學生壓力相當大，新學年也將推出「傾聽日」活動，鼓勵家長、孩童一周至少一次，不限形式、內容進行對談，讓親子間更緊密。

蔣萬安致詞時表示，自家「大寶」蔣得立即將升上國三，看到他在準備相關課業工作，「壓力比我當時還大」，兒子與其他同齡孩子，面對的課業、人際壓力，都比他在求學時還要辛苦，所以希望能夠多點溝通少點焦慮，打造順暢且幸福的溝通文化，且國外老師也分享，手機跟網路伴隨現在的世代成長，網路會讓孩子容易失去耐心，社群媒體不實的訊息也會形塑孩子的價值觀，長期沉浸在社群媒體裡也會讓孩子不習慣被拒絕、處理衝突，因此希望能夠幫助家長打造親子間順暢且幸福的溝通文化，讓這個世代的孩子多點被理解的機會。

教育局長湯志民表示，新學年起將推動「傾聽日」等系列親子互動與教育，由於孩子成長過程中家長陪伴非常重要，希望透過校園宣導，提倡一周至少一次家長與孩子不限形式互動對談，像是在家庭群組、出遊的車上、冰箱便條紙等，可以能在遇到困難跟幫助時即時給予協助。

湯志民也說，透過5個「聆聽百寶袋」的方式引導家長開啟對話，包括「以友善的方式開啟對話、不急著問為什麼、用自身的感受溝通、不猜測、整理想法與情緒」，盼能降低學童間的霸凌、性平、自殺自傷、偏差行為等情況。

台北市家庭教育中心主任官月蘭說明，8月16日安排心理師講堂，協助家長聆聽孩子的心聲，名額為100名，報名人數已有80人，9月開學後各校也會訂定「傾聽日」，與家長會及家庭教育中心合作，提供家長更多傾聽工具，引導家長如何從日常生活中與孩子交流，從中了解孩子的需要。

