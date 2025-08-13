楊柳颱風快閃襲台 明僅澎湖縣達停班課標準

24小時雨量預測圖。（取自中央氣象署官網）

2025/08/13 16:15

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風楊柳直撲台灣，中央氣象署已對苗栗以南、花東、澎金發布陸上颱風警報。據中央氣象署16時發布的最新風雨預測，明日僅有澎湖縣風力達到停班、停課標準，但實際是否採取停班、停課措施，由各地方縣市政府決定。

據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

楊柳颱風於今日下午1時自台東太麻里登陸，逐漸通過台灣南部山區，預計下午從台南地區出海，但颱風通過陸地期間，屏東山區以及恆春半島這邊已有非常明顯的短延時強降雨，尤其屏東有短延時大豪雨，另台東沿岸在登陸期間有14至15級強陣風，南部地區沿海也有9至11級強陣風。

中央氣象署持續對花東、苗栗以南、金門、澎湖地區發布陸上颱風警報，並對東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面發布海上颱風警報。

根據中央氣象署下午4時發布的最新24小時雨量預測，並無縣市達到停班、停課標準。

另依據中央氣象署16時發布的最新風力預測，僅澎湖縣達到停班、停課標準。

不過，各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

風力預測圖。（取自中央氣象署官網）

