為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳登陸台東超恐怖！狂風吹垮加油站屋頂、超商玻璃碎一地

    更生路加油站也是鐵皮隨狂風擺動，十分危險。（記者劉人瑋攝）

    更生路加油站也是鐵皮隨狂風擺動，十分危險。（記者劉人瑋攝）

    2025/08/13 16:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕楊柳颱風差點直撲台東市區，對台東人來說，它就是「微型的尼伯特」，四維路從四維幼兒園鐵皮棚架倒塌，到沿路樹倒、紅綠燈遭吹飛，滿地樹枝、設備殘骸，有車輛輪子旁插了根樹枝，頗有古代羅馬戰車「刀輪戰車」況味。

    楊柳的風到底有多強，看國旗就知道。台東許多部落住戶常年在自家插國旗，卑南鄉東興村一戶民宅門口插著國旗，就算插得再牢，旗面擋不住強風，「青天白日滿地紅」的紅色部分被吹光，只剩下如國民黨旗的青天白日。

    市區部分，強風從海邊方向入侵，路面直通大海的四維路災情慘重，加上兩旁高樓造成風切，附近工地鐵皮被吹得到處飛舞，樹木、路燈倒塌，滿地盡是毀損設備外殼，更多樹木殘枝，有休旅車輾過樹枝，枝幹卡在輪旁帶著走，輪邊突出一截樹枝頗有「刀輪戰車」，十分危險，車主說，風雨實在太大，難以下車處理，只能先回家，再視汽修廠狀況再處置。

    而四維路與更生路口超商玻璃落地窗整個被吹倒，只能以塑膠袋封好機器以防雨水浸濕，暫停營業。更生路也是一片悽慘，加油站鐵棚半邊塌下，泰山壓頂加油機，附近的果菜市場鐵皮棚頂也被吹翻，飛舞的鐵皮看起來相當駭人。

    與四維路部分平行的馬亨亨大道兩旁少有住家，受損輕微，但寶桑部落聚會所正在施工，工地外鐵皮被強風吹得有如飛刀，在路中隨風旋轉，十分危險，其中二大片還被吹離近百公尺，一塊摔在民宅外，住戶乾脆將鐵皮蓋住大門口當成「擋風板」，另一塊鐵皮被民眾就近塞進巷內空間，以免防礙交通。

    加油站鐵皮屋頂塌下。（記者劉人瑋攝）

    加油站鐵皮屋頂塌下。（記者劉人瑋攝）

    更生路加油站，也是鐵皮隨狂風擺動，十分危險。（記者劉人瑋攝）

    更生路加油站，也是鐵皮隨狂風擺動，十分危險。（記者劉人瑋攝）

    紅色部分被吹掉，剩下如「黨旗」（記者劉人瑋攝）

    紅色部分被吹掉，剩下如「黨旗」（記者劉人瑋攝）

    國旗較初始模樣。（民眾提供）

    國旗較初始模樣。（民眾提供）

    超商落地窗遭吹壞。（記者劉人瑋攝）

    超商落地窗遭吹壞。（記者劉人瑋攝）

    超商落地窗遭吹壞。（記者劉人瑋攝）

    超商落地窗遭吹壞。（記者劉人瑋攝）

    公仔被揪著耳朵回店避颱風。（記者劉人瑋攝）

    公仔被揪著耳朵回店避颱風。（記者劉人瑋攝）

    果菜市場。（記者劉人瑋攝）

    果菜市場。（記者劉人瑋攝）

    休旅車帶著這樹幹一路開回家。（記者劉人瑋攝）

    休旅車帶著這樹幹一路開回家。（記者劉人瑋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播