楊柳登陸台東超恐怖！狂風吹垮加油站屋頂、超商玻璃碎一地

更生路加油站也是鐵皮隨狂風擺動，十分危險。（記者劉人瑋攝）

2025/08/13 16:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕楊柳颱風差點直撲台東市區，對台東人來說，它就是「微型的尼伯特」，四維路從四維幼兒園鐵皮棚架倒塌，到沿路樹倒、紅綠燈遭吹飛，滿地樹枝、設備殘骸，有車輛輪子旁插了根樹枝，頗有古代羅馬戰車「刀輪戰車」況味。

楊柳的風到底有多強，看國旗就知道。台東許多部落住戶常年在自家插國旗，卑南鄉東興村一戶民宅門口插著國旗，就算插得再牢，旗面擋不住強風，「青天白日滿地紅」的紅色部分被吹光，只剩下如國民黨旗的青天白日。

市區部分，強風從海邊方向入侵，路面直通大海的四維路災情慘重，加上兩旁高樓造成風切，附近工地鐵皮被吹得到處飛舞，樹木、路燈倒塌，滿地盡是毀損設備外殼，更多樹木殘枝，有休旅車輾過樹枝，枝幹卡在輪旁帶著走，輪邊突出一截樹枝頗有「刀輪戰車」，十分危險，車主說，風雨實在太大，難以下車處理，只能先回家，再視汽修廠狀況再處置。

而四維路與更生路口超商玻璃落地窗整個被吹倒，只能以塑膠袋封好機器以防雨水浸濕，暫停營業。更生路也是一片悽慘，加油站鐵棚半邊塌下，泰山壓頂加油機，附近的果菜市場鐵皮棚頂也被吹翻，飛舞的鐵皮看起來相當駭人。

與四維路部分平行的馬亨亨大道兩旁少有住家，受損輕微，但寶桑部落聚會所正在施工，工地外鐵皮被強風吹得有如飛刀，在路中隨風旋轉，十分危險，其中二大片還被吹離近百公尺，一塊摔在民宅外，住戶乾脆將鐵皮蓋住大門口當成「擋風板」，另一塊鐵皮被民眾就近塞進巷內空間，以免防礙交通。

加油站鐵皮屋頂塌下。（記者劉人瑋攝）

更生路加油站，也是鐵皮隨狂風擺動，十分危險。（記者劉人瑋攝）

紅色部分被吹掉，剩下如「黨旗」（記者劉人瑋攝）

國旗較初始模樣。（民眾提供）

超商落地窗遭吹壞。（記者劉人瑋攝）

超商落地窗遭吹壞。（記者劉人瑋攝）

公仔被揪著耳朵回店避颱風。（記者劉人瑋攝）

果菜市場。（記者劉人瑋攝）

休旅車帶著這樹幹一路開回家。（記者劉人瑋攝）

