中颱楊柳襲台 賴清德：中央地方全力整備、確保民眾安全

總統賴清德（中）13日下午視察中央災害應變中心，聽取楊柳颱風動態。（記者羅沛德攝）

2025/08/13 16:05

〔記者陳昀／台北報導〕中度颱風「楊柳」襲台，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，中央及地方政府必須做好防救災整備，快速評估災損，並提供必要援助；針對中南部災區房屋損壞還未完成修復的受災戶，也請黨公職與地方政府配合，確保民眾生命與財產安全。

賴清德表示，氣象署已經發佈楊柳颱風的海上陸上颱風警報，在上午，暴風圈已經接觸台灣、並會從東部登陸。雖然颱風今天快速通過台灣，但仍預計對東部、南部帶來強風豪雨，中央和地方政府必須做好防救災整備，也要快速評估災損，並盡速提供必要的援助，以降低颱風對國人的影響。

賴清德指出，對於日前受丹娜絲颱風及西南氣流豪雨影響的中南部災區，房屋損壞還沒有完成修復的弱勢受災戶，要請黨公職與地方政府配合，做好相關措施，確保民眾生命及財產安全。

賴清德提到，關於全球屈公病疫情持續加劇，國內已有17例境外移入的病例，屈公病是透過病媒蚊傳染，為避免引發本土流行，政府要與國人共同努力，落實積水容器清除，維護居家環境整潔，做好防蚊措施，共同阻斷傳播鏈，避免疫情發生。

民進黨13日舉行中常會，發言人韓瑩會後轉述黨主席賴清德裁示相關內容。（記者廖振輝攝）

