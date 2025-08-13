駁斥南市「清淤經費短給」 新北水利局：經費沒少還自掏腰包貼200萬

新北市水利局表示，新北市是國土署雨水下水道考評，全國唯一優等14連霸。（記者翁聿煌攝）

2025/08/13 16:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局13日針對台南市政府發布新聞稿，引用監察院報告內容，指稱新北市政府「中央補助清淤經費808萬餘元分配予汐止區公所僅給600萬元」，說法與事實不符，表示新北市府辦理下水道疏濬清淤相關工程，實際支出超過中央的核定補助款。

水利局指出，109年度核予汐止區公所共計1235萬元（包含委辦經費600萬元及移由區公所編列635萬元）辦理雨水下水道疏濬清淤相關工程，實際支用達1041萬餘元，遠超過核定補助款，並無外界所稱的「短給」或「挪用」情形，新北市府呼籲，勿以不實言論牽扯他人，模糊自身問題焦點。

新北市水利局表示，中央一般性基本設施補助款執行績效，會直接影響後續年度補助額度，因此，各受補助地方政府依慣例，都會將這筆一般性基本設施補助經費優先支用於相關建設。以汐止區公所為例，109年度辦理雨水下水道疏濬清淤工程，實際支用金額達1041萬餘元，已超過核定的一般性基本設施補助808萬餘元，足以證明經費均使用於疏濬清淤工程施作，並無外界所稱的「短給」或「挪用」情形。

新北市水利局說明，從109年至111年間中央透過一般性補助款，補助地方政府辦理雨水下水道疏濬清淤工程，水利局分配予相關區公所辦理疏浚清淤，實際支用總金額皆高於中央補助核定款，這不僅證明新北市在疏浚清淤維護所投入的經費，遠超過中央補助額度，且全數用於疏濬清淤工作，同時展現積極投入市政建設的決心與行動。

