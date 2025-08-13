台南風雨漸強 沿海地區防海水倒灌

台南市長黃偉哲中午前往將軍區青鯤鯓及青山漁港等沿海地區，確認抽水站運作及觀察海水潮位，指示水利局等相關單位需注意嚴防海水倒灌造成地方災害。（圖由市府提供）

2025/08/13 16:10

〔記者王涵平／台南報導〕楊柳颱風午後進入西部平原，台南市長黃偉哲中午前往將軍區青鯤鯓及青山漁港等沿海地區，確認抽水站運作及觀察海水潮位，指示水利局等相關單位需注意嚴防海水倒灌造成地方災害。

黃偉哲先前往青鯤鯓抽水站確認抽水站運作情況；隨後立刻前往青山漁港，了解漁港周邊最新狀況。黃偉哲表示，中午過後漁港的海水水位已經因為漲潮到達碼頭高度，加上颱風帶來的風雨逐漸增強，已經開始出現大浪將海水往陸地方向灌入。

黃偉哲表示，雖然青鯤鯓地區在上次丹娜絲颱風及後續豪雨期間沒有淹水，但是當地里長反映，海水漲潮時離堤岸僅剩下不到10公分，因此已將當地防洪牆高度提升60公分，僅留一段缺口以太空包防洪，以利漁民進出港口，未來預計再將此處缺口做成可兼顧方便漁民進出的堤段，並增強當地抽水站抽水量能，評估在合乎治水的原則下，規劃將北邊的堤防也做一定程度加高，降低當地出現災情的可能。

青山漁港周邊的倒伏堰都已升起，嚴陣以待防止海水倒灌危害到當地的村莊。黃偉哲說明，倒伏堰就是沿海的防水閘門，只要遇到海水漲潮，或是有颱風來襲，當地就會把倒伏堰升起，就能有效防止海水倒灌危害當地社區；由於漁港周邊地勢低窪，也有地層下陷問題，倒伏堰的設施可以有效保護當地社區安全。

