國道稽查揪出過期花生醬！ 新竹港式燒臘店吃9萬罰單

食藥署聯合地方衛生局執行「114年國道服務區暨交流道周邊餐飲業稽查專案」，其中新竹的阿玉港式燒臘便當（鹿也港式燒臘便當）不僅未投保產品責任險，庫房還被找到一罐過期的花生醬，兩項違規合計挨罰9萬元。（食藥署提供）

2025/08/13 16:08

〔記者邱芷柔／台北報導〕國道服務區餐飲是許多駕駛與旅客中途補給的必經之地，但新竹一間港式燒臘便當店卻翻車，衛福部食品藥物管理署聯合地方衛生局執行「114年國道服務區暨交流道周邊餐飲業稽查專案」，今（13日）公布結果，阿玉港式燒臘便當（鹿也港式燒臘便當）不僅未投保產品責任險，庫房還被找到一罐過期花生醬，兩項違規合計挨罰9萬元。

食藥署指出，此次專案共稽查205家餐飲業者，檢查食品業者登錄、責任險、標示、作業環境及人員衛生等。其中「阿玉港式燒臘便當（鹿也港式燒臘便當）」被查獲未投保產品責任險，且在庫房存放已過保存期限的細滑花生醬（有效期至2025年3月24日），新竹市衛生局已依「食安法」第47條裁罰3萬元、第44條裁罰6萬元，合計9萬元。

其他部分業者雖有員工未做健檢、冷藏庫不潔或缺溫度紀錄、作業環境髒亂等問題，但限期改善後均已合格；至於抽驗的132件即食食品與調味醬，檢驗結果全數過關。

食藥署也提醒，違反食品良好衛生規範（GHP）且複查不合格，最高可依「食安法」第44條開罰2億元；未投保責任險則依第47條處3萬元罰鍰，呼籲業者務必落實自主管理。

