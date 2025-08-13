為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    武陵高中分發入學依然亮眼 他學測未理想改拚分科錄取台大醫學系

    114學年度大學分發入學放榜，武陵高中學子表現亮眼，江同學錄取台大電機系（左1起）、吳季澤錄取陽明交大醫學系、王同學錄取長庚醫學系、陳同學（左5起）錄取台大醫學系、葉宣麟錄取台大法律系，校長林煥周（左4）恭喜學生的好表現。（記者鄭淑婷攝）

    114學年度大學分發入學放榜，武陵高中學子表現亮眼，江同學錄取台大電機系（左1起）、吳季澤錄取陽明交大醫學系、王同學錄取長庚醫學系、陳同學（左5起）錄取台大醫學系、葉宣麟錄取台大法律系，校長林煥周（左4）恭喜學生的好表現。（記者鄭淑婷攝）

    2025/08/13 16:09

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕114學年度大學分發入學今（13）日放榜，武陵高中學子表現依然亮眼，錄取陽明交大醫學系的吳季澤，申請入學面試後，心裡就有上不了的底，毅然決定準備分科；錄取台大醫學系的陳同學及錄取長庚醫學系的王同學，因學測未達理想學校，轉而衝刺分科，雙雙錄取心中第1志願。

    吳季澤說，國中有一度想念牙醫，可能受台劇「村裡來了個暴走女外科」影響，後來覺得如果當醫師，比較想去外科或急診，可以幫助更多人，申請入學面試後心裡就有底，放榜前就著手準備分科，才能考上目標醫學系，因為過去曾經歷滿多挫折，自己心態可以調適得很快，念書時會直接看最難的題目，通常最難的題目涵蓋很多觀念，若弄懂就會理解很多觀念，分科順利錄取陽明交大醫學系。

    陳同學分科測驗成績299分，是全國榜眼、桃園榜首，錄取台大醫學系，他說，學測結束發現沒有理想學校，開始衝刺分科，原本設定醫學系就好，平常成績班排約10名，準備時漸入佳境，讀書時先讀骨幹，小細節、沒記起的，靠考試來發現、補足，考試前他不斷寫複習講義、刷歷屆模擬考題及分科考題，建議「把手機放遠一點，把意志力拿出來」。

    王同學說，高中參加大學舉辦的醫學營隊，發現自己對從醫很有興趣，他以長庚醫學系為目標，除了有具規模的醫療體系，學習資源非常豐富，哥哥也在長庚醫學系就讀，但學測後覺得分數上不了，毅然決然投入分科，因為學測出題方向與分科不同，自己比較適合分科，考分科結果可以更好，最後也如願成了哥哥的學弟。

    此外，錄取台大電機系的江同學，也認為刪掉像是影音或社群App很重要，雖然短影片很有趣，卻浪費很多時間，提醒一定要撇除短影音的影響；他提到，自己有偉大的母親，雖然父親有錢讓自己補習，但是母親努力為自己爭取，總是給自己最好的環境。

    葉宣麟以283分錄取台大法律系，她說，想念法律的一大原因，是同件事情以不同角度、爭點看待很有趣，有疑問時常會與公民老師討論，未來希望考取檢察官；她說，學測成績差一點能上台大法律系，覺得可惜而決定拚分科，5、6月一度覺得煩躁，所幸還有許多同學一起準備分科，靠著彼此吐苦水、打氣加油，還有爸媽的全力支持，成功考到好成績。

    校長林煥周表示，今年透過各個升學管道，共有4位學生錄取台大醫學系、12位學生錄取台大電機系、7位學生錄取台大資工系、6位學生錄取台大法律系、4位學生錄取台大財務金融學系，而錄取各大學醫學系共42人、台灣大學119人、陽明交通大學63人、清華大學70人、政治大學40人、成功大學69人，各大學醫學系及台清交成政共錄取391人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播