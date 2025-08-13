審計報告指淹水感測器異常、下水道預警不足 基市府：已改善

基隆大武崙溪曾經溢堤，造成附近住宅淹水。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/08/13 16:00

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市政府在易積淹水熱點建置路面淹水感測器及戶外監控攝影機，但審計部基隆市審計室發現部分感測器電池電壓低於規範、水位高度感應異常，而且感測器只能感測路面淹水，下水道淹水監控預警不足。市府表示已改善。

基隆審計室在決算審核報告指出，市府去年建置路面淹水感測器49處、戶外監控攝影機16站，監測易積淹水地區；去年7月抽查淹水感測器電池電壓，愛四路等17處電壓值不足、恐影響供電傳輸。

請繼續往下閱讀...

另淹水感測器水位顯示，經水杯注入量測結果，發現暖暖區車行地下道、西定路、七堵區車行地下道等多處，顯示積水高度達10至44公分不等，但路面尚未積水，水位高度顯示異常。

此外，易淹水區域集中於七堵堵南地下道、義一路及信三路口、愛四路、西定國小等28處，市府對於易淹水或高度逾警戒值地區，僅採取封路禁止通行或撤離民眾等方式，未完善排水系統並強化防洪設施；淹水區域主要是在雨水下水道主幹管與支管或排水側溝匯流等，但淹水感測器只能感測路面積水情形，路面下雨水下水道監控預警不足，應加強易積水熱點監控及雨水下水道清疏。

市府表示，淹水感測器電池已更換並校正，電箱鏽蝕浸水及線路機械或攝影鏡頭損壞都已更換，另防汛網資訊平台已配合修復網路連結；並在主要雨水下水道主幹管與支管等14處積水區域陸續建置水位監測設備，以掌控地區水情完整資訊，並加強熱點監控及雨水下水道清疏。

基隆愛四路夜市也是淹水熱點。（資料照，記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法