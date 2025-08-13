為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    網狂喊「金針花撐住啊」！ 花蓮赤科山、六十石山鏡頭君陣亡了

    六十石山金針花即時花況，因為風雨太大花都模糊了。（取自縱管處六十石山即時花況）

    六十石山金針花即時花況，因為風雨太大花都模糊了。（取自縱管處六十石山即時花況）

    2025/08/13 15:47

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕楊柳颱風今天中午從台東登陸，但在登陸前約1小時，花蓮富里鄉六十石山風雨達到最大，花東縱谷國家風景區管理處設在六十石山的「鏡頭君」吸引網友關注，但風雨一度大到金針花都看不到，網友們不斷留言「金針花加油」、「金針花撐住啊」！但約上午11點半時鏡頭君卻突然斷訊「陣亡」，對此縱管處小編也立刻在下方留言，因為電力異常即時影像中斷，將在風雨趨緩後檢修。

    楊柳颱風從台東登陸，離台東最近的花蓮富里鄉豐南村累積雨量截至下午3點為256毫米，雨量為全國之冠，最近正值金針花季的六十石山雨量也達到166毫米，上午楊柳颱風將登陸前，六十石山的金針花況即時影像吸引網友觀看，只見隨著颱風愈來愈靠近陸地，鏡頭君也隨著狂風不斷搖動，一度鏡頭君還歪頭，金黃花朵也隨著大雨大風搖擺，網友直呼「超恐怖的風雨」，還有網友說「這禮拜才要上山賞花說，金針花要撐住啊」！

    可惜在上午11點半左右，六十石山就因停電造成鏡頭君陣亡，至於玉里赤科山的鏡頭君更慘，因為早上7點多就停電，鏡頭君就已經無法直播，直到下午3點都未恢復，台電公司統計，花蓮南區3鄉鎮有將近5000戶停電，將等候風雨停止後將盡速搶修。

    六十石山金針花今天早上因為風雨大，鏡頭君不斷搖頭。（取自縱管處六十石山即時花況）

    六十石山金針花今天早上因為風雨大，鏡頭君不斷搖頭。（取自縱管處六十石山即時花況）

    赤科山的鏡頭君早上七點多還有畫面，但是不到八點就已經停電陣亡。（取自縱管處赤科山即時花況）

    赤科山的鏡頭君早上七點多還有畫面，但是不到八點就已經停電陣亡。（取自縱管處赤科山即時花況）

