豐原農會辦食農教育 小朋友體驗小小店長介紹農產品

小朋友體驗小小店長，向顧客介紹在地農產。（圖由豐原區農會提供）

2025/08/13 15:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區農會今天在朴子辦事處豐農小舖舉辦「食農教育小小店長-民眾專屬場」活動，邀請在地親子共同參加，透過親手體驗當季料理、學習擔任小小店長面對消費者販售農產品等過程，讓孩子在體驗中認識在地農產，並培養惜食、感恩與公益的觀念。

活動由「小小見習生」議程揭開序幕，家政媽媽化身大廚師，現場示範運用豐農小舖農產品製作豐原農會柑橘果醬碧螺春冷麵、椪柑汁氣泡冷飲、味噌海帶芽湯、北斗農會煎水餃等美味料理，參與親子邊看邊學，感受「新鮮現煮、產地到餐桌」的美味。

請繼續往下閱讀...

隨後是小小店長販售體驗，小朋友穿上店長背心並別上識別證，完成補貨、上架，親自將農產品介紹給顧客及結帳找零等，感受銷售的樂趣與責任感。

豐原區農會表示，這項活動收益5%將捐贈公益團體，豐原區農會與民眾共同將愛心延續，使孩子體會愛人愛己的服務精神。

豐原區農會農事小組長蔡怡萱表示，農會頻繁辦理食農教育活動，吸引許多民眾前來，食農教育的核心在於讓民眾認識食物的來源與價值，尤其是讓孩子從小接觸農業、了解農民辛勞，更能懂得珍惜食物與感謝大自然，希望透過這類親子活動，推廣在地農產，更在小朋友心中種下愛與關懷的種子。

豐原區農會推廣部主任吳炫東說，農會未來仍將持續舉辦多元化的食農教育活動，結合在地特色農產與創意體驗，希望能讓更多家庭一同參與，在美味與互動中支持本土農業、推廣健康飲食。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法