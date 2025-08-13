高中生遭取消錄取仍考進成大醫 林健正：大學審查機制待反省修正

台中高中生遭5大學取消甄選錄取但分科考進成大醫學系，陽明交大退休教授林健正認為：大學審查機制仍待反省修正。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/08/13 15:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年的大學分科測驗結果放榜，先前因學習歷程內容與證明文件有出入被5大學取消推甄錄取資格的台中高中生，此次以分科測驗成績錄取成功大學醫學系。對此，陽明交大退休教授林健正認為，大學的審查機制仍有反省修正的空間，大學端應重新審視大學甄選的入學機制。

林健正說，這名高中生參加大學推甄入學時，錄取陽明交通大學、台北醫學大學、中山醫學大學、中國醫藥大學等校醫學系正取，以及長庚大學醫學系備取。但因在社群平台分享學習歷程後，遭到質疑內容不實，結果5所大學全數取消其錄取與備取資格。此事件在當時鬧得沸沸揚揚，這名高中生後來再透過分科測驗錄取成大醫，證明對醫學系的看重與嚮往。

請繼續往下閱讀...

他指出，各大學在初步資料審查時未能發現問題，在媒體揭露相關疑點後，各校又以維護考試公平性為由，取消這名高中生的錄取資格。5所大學審查委員未能在第一時間發現問題，已反映審查機制的不完善。更重要的是，備審資料在整體評分中僅占10%的權重，卻直接被取消錄取資格，支持取消錄取資格者多將此視為品德操守問題，是泛道德主義的過度擴張。

林健正認為，不論是有心或無心的錯誤，完全不考慮處分的比例原則，一律剝奪受教權，不僅過於嚴苛，也將複雜問題過度簡化。現實社會本就不完美，這樣的處分方式可能只是為了避免爭議而採取的權宜之計。如今這名高中生透過分科測驗證明自己的學業能力，突顯多元入學管道的重要性，當一個管道出現爭議時，其他管道仍能提供公平競爭的補救機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法