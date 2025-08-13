為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不再滿頭汗！士林夜市滿血復活 遊客讚：人潮爆滿像逛百貨

    士林夜市地下美食街改頭換面，假日人潮擠爆現場。（擷取自Threads）

    士林夜市地下美食街改頭換面，假日人潮擠爆現場。（擷取自Threads）

    2025/08/13 16:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕士林夜市曾因「坑殺觀光客」風波與疫情雙重打擊下，一度變得十分冷清，如今卻悄悄重振人氣。近日有遊客驚喜發現，地下美食街全面翻新，不僅環境煥然一新、動線更加寬敞，還開放冷氣讓人邊逛邊享受涼意，直呼「現在逛起來超舒服」，貼文曝光後，引發網友熱議。

    近日網友在Threads發文說，假日前往士林夜市吃飯逛街，意外發現地下美食街已全面升級，不僅冷氣開放、逛街不再滿身汗，還設有大量座位，原PO直呼，「難怪假日這個人潮！」從現場畫面可見，幾乎座無虛席，許多遊客坐下享用美食，周邊更有不少人忙著挑選店家，氣氛相當熱鬧。

    貼文曝光後，引起網友熱議，「但這已不像夜市。叫百貨公司美食街」、「「有一家越南河粉也蠻好吃的」、「以前最愛去地下美食街買東西吃，現在變得好像百貨美食街」、「好多年沒來囉！美食街真的變成百貨公司的樣子了，外面道路的攤商很多也是新的，很不錯」、「環境感覺起來像美食街，不過空調目前感覺是有進步很多，不過逛夜市能有個有冷氣吃東西的空間，也算是優點啦」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播