不再滿頭汗！士林夜市滿血復活 遊客讚：人潮爆滿像逛百貨

士林夜市地下美食街改頭換面，假日人潮擠爆現場。（擷取自Threads）

2025/08/13 16:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕士林夜市曾因「坑殺觀光客」風波與疫情雙重打擊下，一度變得十分冷清，如今卻悄悄重振人氣。近日有遊客驚喜發現，地下美食街全面翻新，不僅環境煥然一新、動線更加寬敞，還開放冷氣讓人邊逛邊享受涼意，直呼「現在逛起來超舒服」，貼文曝光後，引發網友熱議。

近日網友在Threads發文說，假日前往士林夜市吃飯逛街，意外發現地下美食街已全面升級，不僅冷氣開放、逛街不再滿身汗，還設有大量座位，原PO直呼，「難怪假日這個人潮！」從現場畫面可見，幾乎座無虛席，許多遊客坐下享用美食，周邊更有不少人忙著挑選店家，氣氛相當熱鬧。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，引起網友熱議，「但這已不像夜市。叫百貨公司美食街」、「「有一家越南河粉也蠻好吃的」、「以前最愛去地下美食街買東西吃，現在變得好像百貨美食街」、「好多年沒來囉！美食街真的變成百貨公司的樣子了，外面道路的攤商很多也是新的，很不錯」、「環境感覺起來像美食街，不過空調目前感覺是有進步很多，不過逛夜市能有個有冷氣吃東西的空間，也算是優點啦」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法