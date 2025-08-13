楊柳颱風預估17時台南出海 最快明晨解除海陸警

中央氣象署8月13日下午2點楊柳颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

2025/08/13 15:15

〔記者蔡昀容／台北報導〕中颱楊柳席捲南台灣。中央氣象署下午2時30分更新颱風資訊，預報員劉宇其表示，下午是風雨影響最劇烈的時段，請南部民眾留意，澎湖金門晚間開始風雨增強。颱風預計下午5點前後自台南附近出海，進入台灣海峽可能減弱成輕颱，最快明天清晨解除海陸警。

根據下午2時氣象資料，楊柳為中度颱風等級，位於高雄的東北東約50公里處，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。以每小時27轉35公里速度，向西北西走。

氣象署表示，颱風稍早已於下午1時左右自台東縣太麻里登陸，暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部地區風雨持續中，嘉義以南地區風雨亦逐漸增大。颱風預計下午5點左右自台南附近出海，入夜之後往澎湖、金門前進，當地風雨逐漸增強，金門風雨持續到明晨。

預報員劉宇其指出，颱風登陸時帶來強勁陣風，台東富岡測得15級，太麻里測得14級；隨著颱風通過中央山脈，南部風力明顯增大，南部沿岸已測得9至11級強陣風，氣象署也針對部分沿岸地區發布強風告警；澎湖西嶼測得13級陣風；北部受地形影響，近幾小時風力增強，新北、桃園新屋測得10至11級強陣風。

劉宇其表示，嘉義以南沿海地區預估會有11至12級強風，南部內陸地區風力也會增強，澎湖今天下午到晚上慎防14至15級強陣風，金門今晚明晨風力達到最強，可達11級以上。

雨勢方面，劉宇其說明，今天下午到晚上是雨勢最強時段，嘉義以南、澎湖雨勢會再增強，請民眾留意豪雨；颱風中心出海之後，本島雨勢漸漸趨緩，澎湖、金門則雨勢增強，今晚至清晨留意局部性大雨或豪雨。明天水氣漸漸脫離，各地清晨短暫陣雨，白天東半部、基隆北海岸有短暫陣雨，其他地區上午天氣穩定、午後有雷陣雨。

楊柳颱風來襲，中央氣象署說明降雨趨勢。圖為8月13日下午2點40分版本。（中央氣象署提供）

楊柳颱風來襲，中央氣象署發布陸上強風特報。圖為8月13日下午2點40分版本。（中央氣象署提供）

楊柳颱風來襲，中央氣象署提醒民眾因應。圖為8月13日下午2點40分版本。（中央氣象署提供）

楊柳颱風登陸時，在台東掀起強風。（中央氣象署提供）

