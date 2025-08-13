移民署邀新住民迎七夕 「義」起說我愛你

義大利新住民Tommy與新住民互動教學義大利文的「我愛你」用法及場合。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/13 15:21

〔記者王冠仁／台北報導〕七夕情人節將至，移民署台北市服務站為了宣揚多元文化，在今天舉辦的「新住民家庭教育及法令宣導」課程中，邀請來自義大利的新住民Tommy，暢談義式情感表達的方式，尤其在義大利文中的「我愛你」有2種說法與意義，讓來參加課程的新住民直呼有趣。

Tommy表示，義式表達情感不僅感性而且直接坦率，與台灣常用的「你吃飽了嗎」等日常對話來含蓄表達情感的方式截然不同。義大利文的「我愛你」有2種說法，「Ti amo」用於戀人與夫妻伴侶關係之間表示正式深情的情感，而「Ti voglio bene」則用於對家人親戚與朋友等親近的人表示關懷與喜愛，充分展現義式情感表達的浪漫與講究。

Tommy還說2種「我愛你」表達說法還能幫助義大利人快速辨別對方對彼此關係的定位及想法，如果對心儀對象說出「Ti amo」，而對方卻回覆「Ti voglio bene」，就代表被婉拒只適合當朋友。

Tommy也分享自己來台生活5年，認真學習中文的心路歷程。他曾指著超商的「徵」人啟事問妻子為什麼都寫「微」人啟事，經過妻子說文解字「徵」與「微」的細微差異之處後，引起他對於漢字的結構組成深感興趣，現在都會更加注意及觀察漢字結構組成細微差異。

台北市服務站主任蘇慧雯表示，透過本次課程不僅讓新住民認識重要節慶的意涵，更透過東西方文化融合與創新，引起文化共鳴；歡迎各國人士來台就學、就業及生活，共創友善與包容的社會與生活環境。

