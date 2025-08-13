身涼心暖！超商邀民眾入店吹冷氣避暑 「不花錢也沒關係」吸4.8萬讚

7-11超商在炎熱夏日邀請民眾入內吹冷氣休息，引發社群廣大好評。（擷取自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區/臉書社團）

2025/08/13 17:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最近天氣炎熱，光是走在路上就讓人滿身大汗，近期超商「7-11」陸續在多間門市張貼公告，主動邀請民眾在炎熱天氣中入內吹冷氣休息，即使不消費也能安心停留，瞬間引發廣大迴響。

一名網友昨（12）日在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」 分享照片，表示當天經過多間門市都看到相同公告，內容為「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息」同時強調，「您無需因不好意思而勉強購物，請安心休息，待恢復元氣後，我們歡迎您再度蒞臨」。

原Po直呼感動，認為這對在高溫下需要暫時避暑的人來說是貼心的善意。該貼文不到一天就獲4.8萬人按讚，不少網友留言稱讚，「這幾天都有在不同門市的門口看到，覺得小感動」、「好聰明喔，這樣就是逆向操作」、「看到這種公告，原本沒有想消費的我，會很樂意掏錢出來」、「這也是增加客流量的作法，多少可以提升營業額」。

不過，也有人憂心部分顧客會濫用好意，長時間占用座位卻不消費，「今天我在便利商店看到有人完全沒有消費，只來吹冷氣，手機滑完了，檳榔渣就直接丟在桌上就走人了」、「但有的人就不守規矩，霸佔一整天的也有」、「超商的環境也要靠大家維護，有時去超商都要擦桌，因為很髒，店員很忙顧不了那麼多」。

