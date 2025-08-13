「楊柳」威力直逼尼伯特！9年前重創颱風災情回顧

尼伯特造成台東重大災情。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「楊柳」今日下午1時從台東太麻里以颱風強度最高的「巔峰姿態」登陸，造成重大災情，不少台東網友回想起9年前在台東登陸造成嚴重災情的強颱「尼伯特」，直呼這次的風力也是「相當恐怖」。

楊柳今下午從台東登陸台灣後，台東陸續傳出災情，包括鋼筋掉落、果菜市場鐵棚屋頂坍塌、建築物被吹毀，甚至富岡漁港傳出一艘漁船被吹上岸邊的馬路上。另外，台東網友也紛紛在Threads等社群平台上傳自家附近狀況，讓人看之咋舌。

這次楊柳從太麻里登陸，台東市首當其衝，影響力幾乎與9年前在相同地點登陸的強颱尼伯特不相上下，蘭嶼、綠島已出現17級陣風，多地也出現14級陣風。

尼伯特2016年7月3日從太麻里登陸後，直接衝擊人口最密集的台東市卑南、太麻里，台東市最熱鬧的商圈中華路所有大型招牌幾乎無一例外，全部遭到摧毀，繁華的市區一片狼藉，讓台東人看了震驚又難過。

此外，颱風中心點香蘭村也受害嚴重，不少老式建築磚頭、瓦片以及鐵皮屋屋頂都被掀翻吹落，數十戶房屋嚴重破壞、無法居住，居民被迫緊急撤離安置。尼伯特最終造成全台3人死亡、311人受傷，也造成台東縣超過40億元的財務損失。

