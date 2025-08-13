台東四維幼兒園鐵皮屋被吹翻 金崙海洋音樂節舞台遭大浪淹沒

1名網友分享，疑似四維幼稚園的鐵皮屋被吹翻，貼文曝光引發不少網友迴響。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）

2025/08/13 16:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風今日下午1時許登陸台東縣太麻里一帶，當地下起強降雨、吹起陣陣強風，稍早已傳出富岡漁港竟有1艘漁船被吹上岸邊的馬路。1名網友分享，疑似四維幼稚園的鐵皮屋被吹翻，貼文曝光引發不少網友迴響。

這名網友於「爆料公社」臉書社團轉發發文，內容提及「台東、四維幼兒園」，照片可見該間幼稚園左邊出現一片被吹掀開的鐵皮屋，相當震撼。

「台東最速報」臉書粉專發文指出，「明星還沒來、楊柳已先到，金崙海洋音樂節舞台架構遭大浪淹沒破壞」。

許多網友看到消息後紛紛留言，有人說「加油挺過去」、「颱風太可怕了」、「阿彌陀佛！大家平安！」、「我的天」、「太慘了」。

「用事時說颱風」臉書粉專今下午1時30分發文表示，楊柳颱風中心已於下午1時00分登陸太麻里，此刻台東風雨最強，楊柳正在撞山，結構將逐漸減弱，北北基桃請留意9至10級強陣風，避免使用「騎乘工具」，預計3至4小時後從高雄至台南間出海，登陸前颱風已達到強度巔峰。

金崙海洋音樂節舞台架構遭大浪淹沒破壞。（圖擷取自「台東最速報」臉書粉專）

