楊柳颱風》19省道路段封閉 南投台8線已有落石、坍方

台20線58k+300~72k+500（甲仙~荖濃路段）。（圖由公路局提供）

2025/08/13 14:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應楊柳颱風來襲，交通部公路局今天（13日）下午公布，截至今天14時分止，預警性封閉路段高達19處，另外還有道路災阻1處，位在南投縣仁愛鄉台8線94K+500（榮興路段）邊坡土石坍方，現場持續降雨落石，待雨勢趨緩後立即進場搶災。

一、預警性封閉路段：19處

1.嘉義縣中埔鄉台3線295K~336K（沄水到大埔路段）預計於8月13日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2.台中市和平區台8線85K~110K（梨山至大禹嶺路段） 已於8月13日14時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.臺東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600（金崙大橋）已於8月12日22時實施預警性封閉，並改行金崙市區道路，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4.嘉義縣阿里山鄉台18線34K~68K+500（觸口至福山路段）預計於8月13日19時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5.嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500~88K（福山至阿里山路段）預計於今8月13日17時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6.台南市南化區台20線47K至52K（南化至玉山路段）預計於今8月13日20時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7.高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500（甲仙至荖濃路段）已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8.高雄市桃源區台20線79K~89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

9.高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋）已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

10.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

11.臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段）已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

12.臺東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000（向陽至初來路段）已於8月13日07時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

13.花蓮縣富里鄉台23線7K~16K+840（豐南至台東縣界路段）已於8月13日10時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

14.臺東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100（北源路段）已於8月12日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

15.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山路段）已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

16.高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100（中興至大津路段）已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

17.高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K（民生橋）已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

18.高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4K+800（三明火路段）已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

19.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔路段）已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

二、道路災阻1處

1.南投縣仁愛鄉台8線94K+500（榮興路段）邊坡土石坍方，現場持續降雨落石，待雨勢趨緩後立即進場搶災。

公路局說明，將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

台20臨105線0k~44k（梅山口至向陽路段）。（圖由公路局提供）

台20線91.5k東莊鋼便橋路段。（圖由公路局提供）

