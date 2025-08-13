「原聚．共樂」為主題 竹市原住民族聯合祭典8/30孔廟廣場舉行

「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

2025/08/13 14:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市一年一度的原住民族聯合祭典30日在孔廟廣場前舉行，市府今天以「原聚．共樂」為主題，透過原住民舞蹈及原住民豐收的野菜及小米串，象徵延續傳統祭典精神，也邀市民來參與體驗原住民文化傳承精神。

代理市長邱臣遠提到，竹市設籍的原住民族人口約5000多人，多數是就學、就業而遷居的「都市原住民」，市府每年透過舉辦原住民族聯合祭典活動，搭建促進文化傳承與族人重聚平台，讓原住民文化在都市中被看見、被理解尊重。市府也持續優化長者福利政策，將重陽敬老金發放年齡下修到55歲，擴充敬老愛心卡的交通、醫療與生活輔助服務，點數也擬由600點提升到800點；8月1日起，更開放55至64歲原住民長者申請敬老卡，鼓勵原住民參與公費肺炎鏈球菌疫苗接種，並辦理族語認證，傳承母語。

請繼續往下閱讀...

全台16族原住民族中，竹市涵蓋14族，展現城市的多元與共融，今年祭典也規劃「原味市集」，匯集原住民族風味美食與特色工藝品，還有原住民野菜及小米串等美食，現場也有DIY手作體驗，像是皮雕鑰匙圈、手環等，開放線上報名，名額有限。同時有族語學習與趣味互動的闖關遊戲，並邀請融合原民語音色與流行曲風的新生代歌手郭芝吟獻唱，邀市民來參與原住民族聯合祭典。

「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法