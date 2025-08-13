為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「原聚．共樂」為主題 竹市原住民族聯合祭典8/30孔廟廣場舉行

    「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

    「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

    2025/08/13 14:44

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市一年一度的原住民族聯合祭典30日在孔廟廣場前舉行，市府今天以「原聚．共樂」為主題，透過原住民舞蹈及原住民豐收的野菜及小米串，象徵延續傳統祭典精神，也邀市民來參與體驗原住民文化傳承精神。

    代理市長邱臣遠提到，竹市設籍的原住民族人口約5000多人，多數是就學、就業而遷居的「都市原住民」，市府每年透過舉辦原住民族聯合祭典活動，搭建促進文化傳承與族人重聚平台，讓原住民文化在都市中被看見、被理解尊重。市府也持續優化長者福利政策，將重陽敬老金發放年齡下修到55歲，擴充敬老愛心卡的交通、醫療與生活輔助服務，點數也擬由600點提升到800點；8月1日起，更開放55至64歲原住民長者申請敬老卡，鼓勵原住民參與公費肺炎鏈球菌疫苗接種，並辦理族語認證，傳承母語。

    全台16族原住民族中，竹市涵蓋14族，展現城市的多元與共融，今年祭典也規劃「原味市集」，匯集原住民族風味美食與特色工藝品，還有原住民野菜及小米串等美食，現場也有DIY手作體驗，像是皮雕鑰匙圈、手環等，開放線上報名，名額有限。同時有族語學習與趣味互動的闖關遊戲，並邀請融合原民語音色與流行曲風的新生代歌手郭芝吟獻唱，邀市民來參與原住民族聯合祭典。

    「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

    「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

    「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

    「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

    「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

    「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

    「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

    「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

    「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

    「原聚．共樂」新竹市府舉辦原住民族聯合祭典，8月30日在孔廟廣場舉行。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播