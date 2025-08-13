大學分科測驗 宜蘭高中3人錄取台大

宜蘭高中共計164人參與大學分科測驗登記分發，錄取國立大學69人，錄取率42％。（宜蘭高中提供）

2025/08/13 15:04

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭高中共計164人參與大學分科測驗登記分發，錄取國立大學69人，錄取率42％，其中3人上台大，分別錄取電機系、資工系及數學系。蘭陽女中也傳佳績，頂尖大學錄取59人，拿到地理考科滿級分的游沛穎大方透露「綱舉目張，務必看圖」拿分訣竅。

宜中數理資優班接續學測好表現，分科放榜錄取2類第1志願，分別有吳旻衡錄取台大電機系及邱楷翔錄取台大資工系。吳旻衡第1階段錄取成大電機與清大化工後放棄，全力投入分科測驗如願圓夢。

邱楷翔申請錄取陽明交通大學半導體學系後，想要挑戰自我，分科測驗成功錄取台大資工系。就讀一般班級的陳建瑋則錄取台大數學系。新任校長洪光賢說，感謝師長努力，亮眼表現屬於全校師生，榮耀宜中。

另外，蘭女今年在登記分發中，有59人錄取包括政治大學等頂尖大學。錄取政大法律系的張詠晴說，成功源於一份不甘心的決心，為了不讓自己留遺憾，選擇分科測驗這條艱辛之路，即便面對最不擅長的社會科，也從未放棄，將淚水化為奮鬥養分，感謝師長在課業與心靈上的雙重支持，讓她知道自己並非孤軍奮戰。

錄取台灣師範大學歷史系的蘭女游沛穎說，學測成績的挫折並未將她擊倒，反而激發出挑戰分科鬥志，在師長指導下，找到最適合道路，地理滿級分秘訣就是「綱舉目張，務必看圖」，透過整理課本圖表、勤練歷屆試題鞏固基礎。

蘭陽女中張詠晴分發錄取政大法律系。（蘭陽女中提供）

拿到地理考科滿級分的蘭陽女中游沛穎大方透露「綱舉目張，務必看圖」拿分訣竅。（蘭陽女中提供）

