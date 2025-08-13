性別不平等？北市校長會議廳外女廁硬改男廁 教局：已提醒妥適規劃

北市校長會議中實際場地安排卻有性別不平等之慮，原本展演廳外設置1處男廁、1處女廁，承辦單位卻表示規劃「分流」，將原先女廁的標誌用紙板蓋住，將二樓鄰近展演廳的廁所全部變成男廁。（記者孫唯容攝）

2025/08/13 15:21

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市教育局今（13）日舉辦114學年度第一學期公私立中等學校校長會議，希望探討校長在時代變遷下的影響力，並頒獎給服務任滿的20位中等學校校長。根據記者現場觀察，校長會議實際場地安排卻有性別不平等之慮，原本展演廳外設置1處男廁所、1處女廁所，承辦單位卻表示規劃「分流」，將原先女廁標誌用紙板蓋住，將二樓鄰近展演廳的廁所全部變成男廁，要求女性要往上走一層樓，或是往前走5間教室的距離去上女廁。

今天114學年度第一學期公私立中等學校校長會議，在台北市立景美女中和平樓二樓展演廳舉辦，市長蔣萬安頒獎給服務任滿8年、12年、16年、20年的20位中等學校校長，旨在探索校長在時代變遷下的影響力、探討創新管理理念，同時激勵校長士氣並感謝校長長年對教育貢獻，共有132位校長參與，分別為男性73位、女性59位。

本次會議在展演廳外設置茶水交誼空間，讓校長可以用點心、茶水，隔一道門就設有1處男廁所2間、1處女廁所14間，不過承辦單位景美女中疑似為了展現「性別平等」，將該處女廁所用紙板貼住，並在底部的牆面上改為男廁，外圍僅有一間無障礙廁所，承辦單位人員遇到女性詢問女廁所在何處，皆指向三樓，並表達為了分流，因此要求女性前往三樓如廁。

根據記者現場觀察，除了三樓的廁所外，二樓展演廳前方樑柱還貼有1處告示女廁要往前走，需經過5間教室、到達最底端規劃一處女廁共7間，讓與會人士使用。後續向教育局人員反映後，先是告知展廳外的無障礙廁所並無納入「男廁」範圍、屬於性別友善廁所，隨後才在該廁所外，緊急貼上「性別友善廁所」告示。

對此，景美女中校長周寤竹表示，景美女中校園空間配置以女性為主的需求規劃，對於性別議題高度重視，均秉持尊重平等原則，因學校為女校，男性廁所數量較少，考量參與會議校長性別比例，避免如廁排隊影響議程，同時在當日三樓仍有學生上課的情形下做出調整，讓男性如廁以在活動中心側使用為主，避免上下樓層影響學生使用；而女性以廁所間數較多間的安排為考量。

周寤竹說明，本次二樓男生廁所2間、女生廁所14間、無障礙廁所1間，總計17間提供男性使用，規劃三樓女生廁所14間、二樓女生廁所7間、一樓女生廁所14間，總計35間提供女性使用。

不過，根據記者實地觀察，一樓與三樓外側並無安排相關人員，對於男性前往如廁進行制止行為，若依據會議實體在二樓的空間規劃，本次校長會議僅規劃給女性7間廁所使用。

教育局指出，114學年度中等校長會議地點於景美女中辦理，接獲反映第一時間立即進行調整，各樓層皆有提供男女性使用之廁所，教育局亦提醒校方未來安排應留意需求妥適規劃。教育局也表示，十分重視性別平等，於校園空間規劃及課程皆落實性平意識，積極打造友善校園。

後續向教育局人員反映後，先是告知還有一間無障礙廁所是性別友善廁所，隨後才在該廁所外緊急貼上「性別友善廁所」告示。（記者孫唯容攝）

