台中國際網球中心爆標租糾紛 原業者控市府護航友好廠商

台中市國際網球中心爆發標租糾紛，原承租廠商掛白布條指控市府更改標約，護航友好廠商。（業者提供）

2025/08/13 14:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市規模最大的台中市國際網球中心爆發標租糾紛，原承租廠商指控，台中市府將委外經營合約有再續約優先承租權，更改標案為委託代管「假勞務採購之名，行標租之實」，護航友好廠商得標，近日還與新廠商強行開鎖進入場館，已經提出告訴；對此，中市運動局回應，原租約已經租期屆滿，依規委託優良廠商後續營運，標案遴選公開、合法。

市議員曾朝榮批評，運動局這種做法嚴重損害市府誠信，也打擊願意承擔風險、投資改善公共設施的業者信心，「今天可以這樣規避，明天就可能發生在別的場館！」要求市府馬上履行契約、撤回不當決策，並針對是否圖利特定廠商說清楚、講明白。

原承租業者達實實業表示，台中市國際網球中心在5年前是一個月營業額僅5萬，虧損逾40萬的蚊子館，當時被監察院、審計單位糾正，以及市議會炮轟，市府才決定委外經營。

達實實業者說，市府委外招商8次流標，第9次招商時招標契約標榜下次標租時，有優先承租權，也就是5+5的優先租約，自己才願意投標，冒險投資，前投資2000萬改善設施和推廣網球運動，終於把蚊子館成功經營起來，每天球友爆滿。

達實實業吳姓業者更直指，運動局玩法弄法，為規避原合約的優先承租權，改成委托代管，卻是假勞務採購之名，行標租之實，勞務採購金額竟然是零，並且跟委托代管廠商收權利金，把租金換個名稱為權利金，換湯不換藥，藉此護航新廠商，而且將原合約每年租金175萬元，降為50萬元。

運動局回應，台中國際網球中心原委託標租契約已於今年8月9日到期，運動局為積極導入民間資源、專業營運經驗及多元行銷創意，委託範圍尚包含中心北側2.46公頃的多功能草皮維護，並依採購法評選優良運動服務廠商進駐營運，遴選程序公開透明，於6月23日決標公告予西北國際運動行銷有限公司。

運動局說，依據原契約「台中市國際網球中心標租案台中市市有不動產標租契約書」第2條規定：「租期屆滿時，租賃關係即行消滅」，在原標租案屆滿前，市府已於7月30日發函告知原廠商，並限期於8月18日前騰空返還及設備點交事宜，但原廠商迄今仍未依契約規定配合返還，後續運動局除將維持球友使用網球中心球場權益外，並將對原廠商依法訴追，排除無權占用及追償不當得利。

台中市國際網球中心爆發標租糾紛，新廠商進駐。（業者提供）

