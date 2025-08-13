台大考試分發1427名額滿招 建中、北一女超過300人錄取

台大今年考試分發1427名額全滿招。（資料照）

2025/08/13 14:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年大學考試分發結果公布，台大招生名額1427名全滿招，以建中、北一女超過300人錄取為最多，私校則以薇閣高中最多，有41人。校方表示，明年預計招3483個名額，繁星推薦、個人申請、考試分發3管道分別規劃占比12.5%、51.1%、34.4%。

根據考分會資料，今年考試分發缺額1220為近5年最低，學校缺額都明顯減少。至於台大的招生狀況，註冊組主任李宏森表示，今年其他招生管道回流名額272名，最後考試分發名額共1427名，依舊是滿招無缺額，占總招生比例40.9%，較全國平均34.6%高。

根據台大統計，今年錄取台大者，以建中202人最多、北一女中135人居次，接下來依序是附中106人、台中一中83人、中山女中65人，其中以台中一中增加30多人最多；私校部分則是薇閣最多，有41人考上台大，排名第11名，但較去年的70人略減少。

在指標科系方面，三類中醫學系自費生最低錄取標準為288級分、牙醫系285級分，二類的電機229級分、資工240.5級分，文科第一志願法律系財法組最低錄取標準297級分。

在明年招生規畫方面，李宏森說，包括AI外加名額的學士班，預計將招3483個名額，其中繁星推薦占12.5%、個人申請占51.1%、考試分發占34.4%，不過最終實際招生名額及各管道比例，還是要由教育部核定。

