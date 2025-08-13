為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲災損光電案場水域水質3度抽驗 環境部：重金屬檢驗無異常

    丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損；環境部表示，嘉義地區6處災損光電案場的水域水質，全面再次抽驗重金屬，結果無異常。（資料照）

    丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損；環境部表示，嘉義地區6處災損光電案場的水域水質，全面再次抽驗重金屬，結果無異常。（資料照）

    2025/08/13 14:37

    〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損；環境部表示，嘉義地區6處災損光電案場的水域水質，全面再次抽驗12項重金屬，最新結果無異常，災損光電案場水域水質無污染風險。

    環境部指出，災損後，每2週抽驗水質，迄今已和嘉義環保局進行第3次檢驗。除再度至嘉義貴舍2、新庄、新塭等滯洪池外，也擴大抽檢荷苞嶼、公館、內埔子等，共計6處災損光電案場，此次檢測項目為鎘、鉛、六價鉻、銅、鋅、錳、銀、鎳及銦、鉬、鋇、銻，共計12項重金屬。

    環境部表示，監測結果顯示，除部分錳測值因當地背景因素本就偏高外，其餘重金屬及銦、鉬、鋇、銻等檢驗濃度均與前次檢驗結果相近，未檢出或遠低於相關環境標準，3次抽檢結果顯示，災損光電案場的水域水質無異常，水中重金屬皆符合「地面水體分類及水質標準」中「保護人體健康相關環境基準」，銦、鉬、鋇、銻未檢出或遠低於飲用水水質標準。

    環境部重申，滯洪池非供飲用水源或養殖魚塭用水，目前除新庄、荷苞嶼及溪墘3案場水面上災損光電模組已撈起堆置岸邊未完全清除，依廢清法重罰100至200萬元並要求限期改善外，其餘嚴重災損光電案場均已在8月1日前改善完成，無浸泡水中釋放重金屬進而影響水質之可能，將持續嚴格督促業者加速清理暫置岸上的光電模組收集整理、污染防治、去化處理等後續過程，確保環境安全無虞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播