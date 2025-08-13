丹娜絲災損光電案場水域水質3度抽驗 環境部：重金屬檢驗無異常

丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損；環境部表示，嘉義地區6處災損光電案場的水域水質，全面再次抽驗重金屬，結果無異常。（資料照）

2025/08/13 14:37

〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損；環境部表示，嘉義地區6處災損光電案場的水域水質，全面再次抽驗12項重金屬，最新結果無異常，災損光電案場水域水質無污染風險。

環境部指出，災損後，每2週抽驗水質，迄今已和嘉義環保局進行第3次檢驗。除再度至嘉義貴舍2、新庄、新塭等滯洪池外，也擴大抽檢荷苞嶼、公館、內埔子等，共計6處災損光電案場，此次檢測項目為鎘、鉛、六價鉻、銅、鋅、錳、銀、鎳及銦、鉬、鋇、銻，共計12項重金屬。

環境部表示，監測結果顯示，除部分錳測值因當地背景因素本就偏高外，其餘重金屬及銦、鉬、鋇、銻等檢驗濃度均與前次檢驗結果相近，未檢出或遠低於相關環境標準，3次抽檢結果顯示，災損光電案場的水域水質無異常，水中重金屬皆符合「地面水體分類及水質標準」中「保護人體健康相關環境基準」，銦、鉬、鋇、銻未檢出或遠低於飲用水水質標準。

環境部重申，滯洪池非供飲用水源或養殖魚塭用水，目前除新庄、荷苞嶼及溪墘3案場水面上災損光電模組已撈起堆置岸邊未完全清除，依廢清法重罰100至200萬元並要求限期改善外，其餘嚴重災損光電案場均已在8月1日前改善完成，無浸泡水中釋放重金屬進而影響水質之可能，將持續嚴格督促業者加速清理暫置岸上的光電模組收集整理、污染防治、去化處理等後續過程，確保環境安全無虞。

