    首頁　>　生活

    悚！楊柳颱風登陸 台東社宅工地鷹架「被狂風吹翻」

    楊柳颱風在今（13）日下午1點左右登陸台東市以南的太麻里，有網友聲稱拍到台東市大同路社會住宅工地鷹架被吹垮的畫面。（圖擷取自臉書「爆料公社」，本報合成）

    楊柳颱風在今（13）日下午1點左右登陸台東市以南的太麻里，有網友聲稱拍到台東市大同路社會住宅工地鷹架被吹垮的畫面。（圖擷取自臉書「爆料公社」，本報合成）

    2025/08/13 15:32

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「楊柳」襲台，並在今（13）日下午1點左右陸台東市以南的太麻里，氣象署估最大陣風超過15級以上，強風在當地街頭肆虐，目前陸續傳出災情。有網友分享，位於台東市一間大樓的工地鷹架被狂風輕鬆吹垮，嚇得目睹民眾趕緊拿手機拍下這個驚悚過程，分享到網上引起眾人熱議。

    有網友在臉書社團「爆料公社」分享一段8秒影片，指稱是住在台東市大同路社會住宅附近的民眾，在當颱風當路時所拍下的畫面。從影片顯示，拍攝民眾從窗外看向不遠處的社會住宅工作，緊接著鋪設在建築外的鷹架，不敵狂風暴雨，被當場吹得七零八落，最終像是天女散花般落，並讓目睹全程的拍攝民眾嚇得當場驚呼連連。

    驚悚畫面曝光後，其他網友紛紛直呼，「希望樓下沒有人」、「沒事千萬不要出門」、「太可怕了！請注意安全」、「希望台東的居民們都能夠平安」、「昨天下班路過在想這鷹架沒收會不會倒」、「受風面在東部，東部的朋友們注意安全！」、「在16-17級風前，固定根本沒用，連C型鋼都能吹歪扭曲的風，應該要先拆掉才對」。

