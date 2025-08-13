楊柳颱風》高雄累計1.2萬戶曾停電 台電：下午2點剩4900戶待修

高雄今累計有1.2萬戶曾經停電，圖為鼓山區高壓斷線場景。（台電高雄區處提供）

2025/08/13 14:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕楊柳颱風襲擾，大高雄今累計有12185戶曾經停電，經台電全力搶修，下午兩點後還剩4千9百戶待修；停電區域以仁武區6311戶曾經停電最多，兩點後剩30戶還沒來電。

台電統計，大高雄到今天下午兩點為止，累計曾有12185戶曾經停電，兩點過後還剩4908戶等待修復，停電區域分布12個行政區，其中仁武區6311戶最多、兩點後剩30戶，鼓山1453戶、旗山1060戶；山區部分除旗山1060戶外，以六龜864戶最多、美濃有490戶。

台電高雄區處說明，楊柳颱風下午1時過後在高雄風雨漸增，造成高壓斷線，13時12分接獲民眾通報，鼓山區鼓山三路、青泉街、內惟路、青雲街等一帶目前共1359戶停電；經過緊急派員搶修，13時47分已隔離故障區間，完成轉供復電604戶，目前尚停電755戶，巡課同仁仍在現場緊急搶修中。

台電鳳山區處指出，經查那瑪夏地區今天下午1時左右，因強風造成供電線路瞬跳，但檢視後目前供電正常，台電已加強派人巡視線路。

