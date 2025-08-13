為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「狼醫」現形！查詢平台上線 7涉性平案醫事人員曝光

    目前可查詢到的名單共有7人，其中6人為醫師、1人為醫事放射師；4人已停業或歇業，其餘3人仍顯示執業縣市。（翻攝自衛福部網站）

    2025/08/13 14:14

    〔記者邱芷柔／台北報導〕多起「狼醫」事件引發社會關注，在立委與民間團體多次要求下，衛生福利部承諾設立的「狼醫查詢平台」正式上線，目前可查詢到的名單共有7人，其中6人為醫師、1人為醫事放射師；4人已停業或歇業，其餘3人仍顯示執業縣市。

    衛福部醫事司副司長劉玉菁今（13）日表示，衛福部官網「醫事查詢系統」內新增「醫事人員性別事件資訊專區」，只要是經法院判決確定的性別平等案件，民眾都能一鍵查詢。

    現階段以2023年「性平三法」修法後的判決案件為主，後續會與司法院協調系統介接，將判決書全文直接連結至平台，並逐步擴充涵蓋其他類別醫事人員的資料。

    針對民間團體質疑系統未顯示執業機構，劉玉菁解釋，執業地點屬動態資訊，可能發生顯示地點與實際執業地點不同步的情況，因此目前僅以縣市呈現，不過衛福部將評估更完善的資訊提供方式，以利民眾查詢。

    「醫事人員性別事件資訊專區」涵蓋所有醫事人員，包括醫師、藥師、護理人員、助產人員、醫事檢驗師、醫事放射師與營養師等。系統以列表方式呈現姓名、專科別、執業縣市與判決書內容，目前可查詢到的名單共有7人，其中6人為醫師、1人為醫事放射師；4人已停業或歇業，其餘3人仍顯示執業縣市。

    衛生福利部承諾設立的「狼醫查詢平台」正式上線。（翻攝自衛福部網站）

