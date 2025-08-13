楊柳颱風登陸太麻里威力大 台東市居戶：大樓都在搖晃！

台東高中前路樹倒伏。（記者黃明堂攝）

2025/08/13 14:15

〔記者黃明堂／台東報導〕中颱「楊柳」已經在今日下午1點左右登陸台東市以南的太麻里，氣象署估最大陣風超過15級以上，在登陸之時，北端台東市感受強烈，住在大樓的住戶感覺到建築物在搖晃，大家紛紛拜託楊柳趕快離開。

根據氣象署資料，楊柳上午10點許中心從蘭嶼與綠島之間通過，南北眼牆雙雙掃過，兩島都出現破17級陣風。在登陸前，台東市於上午10點到11點多之間第一波感受到強風威力，中午12點左右稍歇，不少民眾趕快騎車或開車出門，不料，接近下午1點時風力突然大作，當時楊柳正在登陸，台東市受到第二波強風襲擊。

在楊柳橫掃過程中，市區街道處有可見機車、腳踏車倒地、電線掉落，及路樹電桿橫躺路中，路面散布樹枝葉，鐵皮、水塔亂飛，還有民宅的陽台圍牆倒塌掉到路面，包括台東市果菜市場的鋼構屋頂、更生路北基加油站等不少建築物屋頂掀翻，還有小貨車不敵強風遭吹翻。

一位住在台東市大樓的民眾說，楊柳登陸台東，超級強風讓他住的整棟大樓都搖晃，天花板燈具旁又開始漏水了，落地窗不斷震盪、勉強擋下強風，咻咻的風聲讓人心驚膽跳。縣議員黃治維也說，「拜託楊柳趕快離開，房子開始噴裝備了」。

台東市中華路一段前路樹橫陳馬路，電線掉落。（記者黃明堂攝）

