鐵道局協助白河區民宅災後重建 首戶完工今天入厝

在交通部鐵道局媒合下，業者修繕台南市白河區災損民宅，並於楊柳颱風侵襲前讓住戶入厝。（鐵道局提供）

2025/08/13 14:24

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風與728豪雨造成南台灣多處民宅受損，行政院成立災後復原前進指揮所，整合中央、地方與企業資源，協助民宅修繕復原。交通部鐵道局認養台南市白河區的災後重建，昨（12日）完成首件修繕，在楊柳颱風來襲前，讓高齡阿嬤平安入厝，白河區公所今天（13日）上午舉辦入厝儀式。

鐵道局南部工程分局表示，針對白河區災後修繕行動，正加派人力現勘與丈量，截至8月12日，已媒合62戶，53戶完成丈量，5戶已簽約。而大陸工程、根基工程、新亞公司與榮工公司等4家業者，為協助中低收入戶家園重建，展現企業社會責任，無償認養修繕其中4戶，而由大陸工程認養的修繕戶，於8月5日開工後，在12日完工，為鐵道局協助災後重建的首要成果，其餘戶別進度也加緊腳步，持續推展。

鐵道局強調，將積極落實交通部長陳世凱指示，爭取最短時間完成南部災後復原工作，並會同區公所續辦理調查、丈量，儘速安排施工，盼讓民眾早日重返安穩生活。

丹娜絲颱風與728豪雨造成南台灣多處民宅受損，圖為白河區受災戶修繕前景象。（鐵道局提供）

營造業者協助弱勢災損民宅修繕。（鐵道局提供）

