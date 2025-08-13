為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    1顆高麗菜400元讓婆媽崩潰 內行曝「這地方」80元有找

    國內高山高麗菜1顆400元，1台斤80元，超市賣越南進口高麗菜，1顆79元，每台斤不到40元，重量較輕但價格相對親民。（記者張聰秋攝）

    2025/08/13 14:31

    〔記者張聰秋／彰化報導〕7月底豪雨重創蔬菜產地，楊柳颱風又來，更讓菜價飆漲，今天，傳統市場1顆高山高麗菜400元，讓不少主婦咋舌，精打細算的民眾，買不下去國產，只好轉買超市進口的平價高麗菜，1顆只要79元，不到國內2成的價格。

    彰化市謝姓婦人今天到民權市場買菜，發現菜又比昨天貴，不僅高麗菜漲到天價，葉菜類的蔬菜一樣「貴森森」，市場繞了一圈，問了好幾攤價格都貴，最後花了115元買了2把青江菜和空心菜、1根青蔥，解決全家3口晚餐青菜。

    許多精打細算的民眾乾脆放棄買國產，轉向選擇進口平價菜。全聯超市販售的越南進口高麗菜，每顆約1.2公斤（2台斤）售價79元，換算每台斤39.5元，不到40元，相比國產高山高麗菜每台斤80元、1顆動輒400元，價格便宜許多。

    民眾說，進口高麗菜口感比不上國產鮮脆香甜，不過，經濟壓力考量，還是先吃進口，等國內菜價穩定再光顧國產。

    菜價飆漲也波及餐飲業，自助餐業者為壓低成本，紛紛減少使用葉菜，改用竹筍、海帶、麵筋等食材，或以紅蘿蔔炒蛋、匏瓜、豌豆等根莖類取代。

    超市販售進口高麗菜，不到國產價格2成，成了民眾高菜價下的替代選擇。（記者張聰秋攝）

