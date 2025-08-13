為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風傍晚出海 颱風論壇：南高屏增強中

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風已於13時左右，在「台東太麻里」附近登陸，今天下午穿越南台灣上空，預計傍晚左右於「台南至屏東」間出海。（圖擷取自臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風已於13時左右，在「台東太麻里」附近登陸，今天下午穿越南台灣上空，預計傍晚左右於「台南至屏東」間出海。（圖擷取自臉書）

    2025/08/13 15:46

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，中度颱風楊柳中心已於今天下午1點左右在台東太麻里附近登陸，並向西北西移動，對此氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風已於13時左右，在「台東太麻里」附近登陸，今天下午穿越南台灣上空，預計傍晚左右於「台南至屏東」間出海。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，楊柳颱風已於13時左右，在「台東太麻里」附近登陸，今天下午穿越南台灣上空，預計傍晚左右於「台南至屏東」間出海，「花蓮、台東及恆春」猛烈風雨持續中，蘭嶼及綠島均已測得17級以上猛烈風勢。

    粉專指出，雲林至屏東的風雨即將迅速增強，慎防10至13級強烈風勢，局部地區可能更強，「台北、基隆及宜蘭」因地形效應，也會出現較強的陣風及陣雨；其餘地區因山脈阻擋，則以間歇性強風與降雨為主。

    粉專提醒，預計今天深夜颱風遠離後，風雨將快速減弱，整體影響時間約為10至12小時。提醒務必提高警覺，小心災害發生。

    颱風論壇在另一篇貼文指出，楊柳動作很快，已經翻越中央山脈南段，目前正在南高屏間的山區，即將進入南部平原，台南、高雄、屏東持續增強中！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播