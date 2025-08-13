楊柳颱風傍晚出海 颱風論壇：南高屏增強中

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風已於13時左右，在「台東太麻里」附近登陸，今天下午穿越南台灣上空，預計傍晚左右於「台南至屏東」間出海。（圖擷取自臉書）

2025/08/13 15:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，中度颱風楊柳中心已於今天下午1點左右在台東太麻里附近登陸，並向西北西移動，對此氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風已於13時左右，在「台東太麻里」附近登陸，今天下午穿越南台灣上空，預計傍晚左右於「台南至屏東」間出海。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，楊柳颱風已於13時左右，在「台東太麻里」附近登陸，今天下午穿越南台灣上空，預計傍晚左右於「台南至屏東」間出海，「花蓮、台東及恆春」猛烈風雨持續中，蘭嶼及綠島均已測得17級以上猛烈風勢。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，雲林至屏東的風雨即將迅速增強，慎防10至13級強烈風勢，局部地區可能更強，「台北、基隆及宜蘭」因地形效應，也會出現較強的陣風及陣雨；其餘地區因山脈阻擋，則以間歇性強風與降雨為主。

粉專提醒，預計今天深夜颱風遠離後，風雨將快速減弱，整體影響時間約為10至12小時。提醒務必提高警覺，小心災害發生。

颱風論壇在另一篇貼文指出，楊柳動作很快，已經翻越中央山脈南段，目前正在南高屏間的山區，即將進入南部平原，台南、高雄、屏東持續增強中！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法