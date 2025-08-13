小醫院資金告急 衛福部憂「醫療法」修法恐開中資後門

立法院衛環委員會舉行「醫療法」第49、50條修正草案公聽會，多數醫界與會者力挺開放法人出資，改善小醫院財務狀況；情境照，圖中醫院及人物與本新聞無關。（資料照）

2025/08/13 14:04

〔記者邱芷柔／台北報導〕偏鄉與社區醫院近年接連熄燈，民眾看病得長途跋涉到大醫院，急診壅塞已成常態。醫界直言，關鍵問題是「沒錢」，買不起動輒上千萬的醫療儀器，破舊院舍修不了，連護理人員也留不住。今（13日）立法院衛環委員會舉行「醫療法」第49、50條修正草案公聽會，多數醫界與會者力挺開放法人出資，衛福部則提醒，雖可增加資金來源，但恐引發外資、中資入主，有資源外移及醫療主權風險，需審慎評估。

現行「醫療法」規定，法人不得成為醫療社團法人社員，因此在資金募集上僅能由自然人出資。立委提案刪除這項限制，並增訂法人擔任董事不得超過1/3、不得任董事長，以兼顧資金引入與公益性。衛福部憂心，開放恐出現高價採購、外包轉移資源等情形，法人資金來源難監管，將先委請專家研議政策可行性。

公聽會召委蘇清泉則強調，土地、建築與設備成本高昂，醫院結餘率僅2%至4%，若不適度鬆綁，偏鄉醫療恐難撐下去，將彙整意見送交院會作為後續審查參考。

員榮醫院總院長張克士指出，若能開放法人投資，可改善醫護薪資、吸引護理回流，減少關床與急診壅塞。他直言，健保支付標準多年偏低，反觀動物醫院收費可發現「人不如狗」，資源受限難改善員工福利。醫療社團法人協會理事長黃靖媛舉例，十餘年前一台CT（電腦斷層）掃描儀3、4千萬，現已8、9千萬，甚至光子CT更達2億元，單靠自然人出資難以汰換設備，影響營運與留才。

社區醫院協會理事長朱益宏指出，1987年設立醫療社團法人原意是讓私人醫院永續經營，但現行配套嚴苛，小型法人「急需資金卻不能接受捐贈」，甚至有「變成法人後反而被迫關門」案例，他批評，同為醫療機構，財團法人與長照機構法人均可由法人參與，「醫療社團法人為什麼不行？」私立醫療院所協會秘書長吳明彥認為，企業投資可促智慧醫療與新南向輸出，建議漸進開放並嚴管。

醫院協會理事長李飛鵬說，健保上路後，全台醫院數從近800家減至約480家，消失的多為小型醫院，大型醫院能靠政府補助、捐款籌資，偏鄉小院僅靠有限補助。他建議開放法人投資並配套查核資金來源、限制法人席次及退場機制，讓投資透明合規。

陽明交大醫務管理研究所所長黃心苑指出，社團法人與私院提供全台約1/4病床，但市場占有率自2010年起下降，COVID-19後醫療環境轉型與高價設備需求更凸顯資金壓力，建議可適度鬆綁並利用大數據監管。

與會的會計師與律師也提出防弊措施，建議可揭露最終受益人、限制出資比例、強化金流審查防堵中資，另可透過租稅減免、公司債籌資。

衛福部次長林靜儀回應，資金問題不能只靠「醫療法」，需跨部會合作；修法前會先以行政措施與試辦計畫協助籌資，並規範盈餘使用回到第一線醫療。經濟部投審司則表示，中資來台投資須事先申請許可，醫療社團法人是否開放外資將尊重衛福部評估。

立法院衛環委員會今（13日）舉行「醫療法」第49、50條修正草案公聽會。（記者邱芷柔攝）

