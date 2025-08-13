為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    質疑違規挨罰幼兒園配合政策獲頒感謝狀 侯漢廷：發牛奶成贖罪券？

    北市議員侯漢廷。（資料照）

    北市議員侯漢廷。（資料照）

    2025/08/13 14:02

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市「鮮奶週報─生生喝鮮奶」向下延伸至幼兒園階段，市府教育局11日在私立幼兒園園長會議中，頒發感謝狀給協助推動的園所。市議員侯漢廷質疑，受獎名單中包含多次違規的園所，發牛奶難道成「贖罪券」嗎？批評教育局一邊說打造友善育兒環境，卻試圖幫助不良友善的幼兒園洗白；對此，教育局回應，狀紙是針對園所配合政策推動提供行政協助以示感謝，無涉獎勵或補助。

    侯漢廷表示，幼兒園響應班班喝牛奶政策，獲頒感謝狀，市府大力宣傳，現場也力倡提升教育品質，但受獎名單中竟含多次違規，對幼童不當對待行為遭罰的園所，獎狀被高調宣傳，裁罰資訊卻需家長自行查詢，形成資訊不對等，可能誤導家長判斷及選擇，建議市府頒發獎勵及補助前，應設明確門檻，將有重大違規紀錄的園所，在一定期間內排除於補助名單之外，並且主動揭露違規資訊，保障幼兒與其家長知情權。

    教育局回應，部分私立幼兒園擔任政策推動種子園，協助其他園所操作卡證系統、蒐集執行問題回報等面向，致贈感謝狀以表謝意，但無涉及獎勵或補助，私立幼兒園設施設備補助，對於有違規紀錄的幼兒園，有設排除機制，所有裁罰紀錄依法公告，確保資訊公開透明，任何幼兒不當對待事件都「零容忍」，從嚴處分。

    根據全國教保資訊網幼兒園裁罰紀錄顯示，某園所今年4月曾因出現「教保服務機構人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為」，被依「幼兒教育及照顧法」第58條第2項，負責人裁罰6000元、行為人裁罰6萬元；園長會議當天，另因「教保服務機構未依規定將進用教職員資料報地方主管機關備查」，負責人再挨罰5萬元。

