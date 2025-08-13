楊柳颱風登陸台東 屏南春日鄉時雨量破百

枋寮分局警方兵分多路協助山區撤離。（圖由警方提供）

2025/08/13 13:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年第11號颱風「楊柳」今日（13日）登陸台東，屏東南部山區風雨逐漸增強，其中春日鄉1小時內降下超過100毫米的致災雨量，來義鄉雨量也突破70毫米，引發土石流與淹水風險。為因應颱風來襲，枋寮分局警方兵分多路，聯合春日鄉公所、佳冬鄉公所、當地村長與消防人員，深入春日鄉士文部落及佳冬鄉羌園村，進行預防性柔性勸導撤離，協助居民轉移至鄉公所安排的安置處所。

枋寮分局長盧恒隆表示，颱風期間風強雨急，呼籲民眾非必要勿外出，並強調各分駐所已與鄉公所密切配合，執行防災措施，共同守護鄉民安全。氣象署預報，今日至明日清晨為颱風影響最劇烈的時段，預計下午至傍晚自南部出海，暴風圈持續影響花蓮、台東、苗栗以南及澎湖地區，明日凌晨將於中國登陸，金門、澎湖仍將面臨風雨威脅。

據屏東縣政府統計，截至今日中午12時，霧台、三地門、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、滿州等鄉已預防性撤離640人，其中299人安置於指定處所，其餘投靠親友。春日鄉因短時強降雨，部分低窪地區已傳出積水災情，當地政府與警消正全力搶救，呼籲居民提高警覺，隨時關注颱風最新動態。

