楊柳颳強風！明上午7縣市風雨達停班課標準

中央氣象署13日下午1點發布風力預測。（圖取自中央氣象署）

2025/08/13 13:48

〔記者蔡昀容／台北報導〕颱風楊柳襲台，根據中央氣象署13日下午1時發布的最新風雨預報，明（14日）上午雲嘉南高屏、金門和澎湖共7縣市達到停班課標準。

根據天然災害停止上班及上課作業辦法，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

根據中央氣象署下午1時風雨預報，明天上午6時至中午12時，風力或雨量預測達標的縣市，總計有7縣市，包含雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣、澎湖縣。

風力達標縣市，明天凌晨0時至上午6時期間，包含雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、金門縣、澎湖縣。

24小時雨量達標地區，今天下午2時至明天下午2時期間，嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。

各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。除了考量風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

