為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東居民曝驚人風雨畫面！ 直呼「走出去就會被吹走用滾的」

    1名台東網友分享當地風雨影片，大雨狂倒相當驚人，貼文曝光引起不少網友議論。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）

    1名台東網友分享當地風雨影片，大雨狂倒相當驚人，貼文曝光引起不少網友議論。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）

    2025/08/13 14:53

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中颱楊柳中心登陸台東，1名台東網友分享當地風雨影片，大雨狂倒相當驚人，貼文曝光引起不少網友議論。

    一名台東網友於「爆廢公社」發文並附上影片，原PO直呼「現正的台東市區街頭

    感覺走出去就會被吹走用滾的」，公開影像可見，大雨狂下、劇烈陣風吹得建築旁植物持續搖晃，相當驚人。

    另一名來自台東知本網友坦言，「登陸超強陣風......讓我想起颱風尼伯特的害怕」。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今下午1時30分發文表示，楊柳颱風已於下午1時左右，在「台東太麻里」附近登陸，今天（13日）下午穿越南台灣上空，預計傍晚左右於「台南至屏東」間出海。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，花蓮、台東及恆春猛烈風雨持續中，蘭嶼及綠島均已測得17級以上猛烈風勢；雲林至屏東的風雨即將迅速增強，慎防10至13級強烈風勢，局部地區可能更強。

    台北、基隆及宜蘭因地形效應，也會出現較強的陣風及陣雨；其餘地區因山脈阻擋，則以間歇性強風與降雨為主。預計今天深夜颱風遠離後，風雨將快速減弱，整體影響時間約為10至12小時。提醒民眾務必提高警覺，小心災害發生。

    另一名台東知本網友坦言，「登陸超強陣風......讓我想起颱風尼伯特的害怕」。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）

    另一名台東知本網友坦言，「登陸超強陣風......讓我想起颱風尼伯特的害怕」。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播