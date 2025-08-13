台東居民曝驚人風雨畫面！ 直呼「走出去就會被吹走用滾的」

1名台東網友分享當地風雨影片，大雨狂倒相當驚人，貼文曝光引起不少網友議論。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）

2025/08/13 14:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱楊柳中心登陸台東，1名台東網友分享當地風雨影片，大雨狂倒相當驚人，貼文曝光引起不少網友議論。

一名台東網友於「爆廢公社」發文並附上影片，原PO直呼「現正的台東市區街頭

感覺走出去就會被吹走用滾的」，公開影像可見，大雨狂下、劇烈陣風吹得建築旁植物持續搖晃，相當驚人。

另一名來自台東知本網友坦言，「登陸超強陣風......讓我想起颱風尼伯特的害怕」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今下午1時30分發文表示，楊柳颱風已於下午1時左右，在「台東太麻里」附近登陸，今天（13日）下午穿越南台灣上空，預計傍晚左右於「台南至屏東」間出海。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，花蓮、台東及恆春猛烈風雨持續中，蘭嶼及綠島均已測得17級以上猛烈風勢；雲林至屏東的風雨即將迅速增強，慎防10至13級強烈風勢，局部地區可能更強。

台北、基隆及宜蘭因地形效應，也會出現較強的陣風及陣雨；其餘地區因山脈阻擋，則以間歇性強風與降雨為主。預計今天深夜颱風遠離後，風雨將快速減弱，整體影響時間約為10至12小時。提醒民眾務必提高警覺，小心災害發生。

