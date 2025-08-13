台65新莊至板橋路段施工 8/14至20每晚10點半至隔天早上6點封閉

交通部公路局北區養護工程分局指出，位於新北市的中和工務段預定於14日起至20日每天晚間10點半至翌日上午6點止，封閉台65線南下4.1k至7.5k路段辦理路面施工測量作業。（北區養護工程分局提供）

2025/08/13 13:50

〔記者黃子暘／新北報導〕為維護道路品質，交通部公路局北區養護工程分局指出，位於新北市的中和工務段預定於14日起至20日每天晚間10點半至翌日上午6點止，封閉台65線南下4.1k至7.5k路段辦理路面施工測量作業，如遇雨順延，提醒用路人提前改道，並配合現場交通指揮。

分局說，工程將封閉台65線南下主線4.1k至7.5k路段，請用路人改道，由新莊二匝道下新北市新莊區，續行中環路二段、中環路一段（迴轉道迴轉），接著右轉中正路，再右轉大觀街，續行新海大橋，接著下橋後左轉中正路，續行民權路，並右轉縣民大道一段，再於縣民大道一段和華東街（板城路）上台65匝道，預估將增加行車時間25至30分鐘。

至於新莊二南下入口匝道封閉部分，分局指出，屆時請用路人續行中環路一段（台65線下方道路）迴轉後右轉中正路，再右轉接大觀街，續行新海大橋後左轉中正路，續行民權路再右轉縣民大道一段，接著於縣民大道一段和華東街（板城路）上台65匝道，預估行車時間將增加25至30分鐘。

分局補充，相關行車資訊可收聽廣播、注意資訊可變看板顯示的交通管制及訊息，最新路況可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

交通部公路局北區養護工程分局指出，位於新北市的中和工務段預定於14日起至20日每天晚間10點半至翌日上午6點止，封閉台65線南下4.1k至7.5k路段辦理路面施工測量作業。（北區養護工程分局提供）

