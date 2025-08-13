楊柳颱風來襲 雲林再10天採收文旦 農戶「剉累等」

斗六文旦即將進入採收，憂心楊柳颱風強吹造成落果，果農以竹竿加固。（記者黃淑莉攝）

2025/08/13 13:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕楊柳颱風來襲，東部已刮起強勁風勢，斗六文旦再過10多天即將進入採收期，憂心強風造成文旦落果，一整年心血泡湯，文旦農趁風雨來襲在果樹綁竹竿加固，並檢查排水系統是否通暢。雲林縣長張麗善今（13）日前往斗六文旦果園關心文旦防颱狀況。

果農陳建成指出，上次丹娜絲颱風來襲，斗六文旦還小顆不怕強風，沒有造成什麼損失，0728西南氣流連續豪雨則造成果園淹水所幸及時排水，現在文旦已進入成熟期，再過半個月就要陸續採收，強風一吹可能造成落果，希望老天爺眷顧，讓楊柳颱風能輕掃而過。

大川果園果農鄭彥甫表示，文旦果樹最怕泡水，果園排水很重要，都有埋設暗管排水，目前文旦臨近採收果實灌漿完成重量很重，若風勢強勁一拉扯就掉果率高，因應楊柳颱風來襲，今天再巡視排水狀況，希望風勢能小一點，降低損失。

張麗善指出，雲林是農業大縣，先前丹娜絲颱風及連續豪雨，造成農漁業損失慘重，這次楊柳颱風預測雲林陣風可能會來到9至10級，特地來看文旦防颱狀況。

張麗善說，雲林農民累積許多經驗，面對颱風來襲進行防範，麻豆文旦在丹娜絲颱風受災嚴重，斗六文旦一直以來品質很好，主要是農民不斷提升栽種技術，因應極端氣候、水土保持如何因應等都有做萬全準備，期待天佑台灣、雲林及農漁民。

斗六市農會總幹事張喬復說，斗六農民從丹娜絲、連續豪雨到這次楊柳颱風，所有文旦農的心都「剉累等」，希望颱風快快離開，對文旦的影響最低、最小。

雲林縣長張麗善前往文旦果園了解果農防颱狀況。（記者黃淑莉攝）

斗六文旦再過半個月即進入採收期，果實成熟重量足，已不堪強風吹襲，果農盼颱風不要造成災害。（記者黃淑莉攝）

