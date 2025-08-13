為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風來襲 雲林再10天採收文旦 農戶「剉累等」

    斗六文旦即將進入採收，憂心楊柳颱風強吹造成落果，果農以竹竿加固。（記者黃淑莉攝）

    斗六文旦即將進入採收，憂心楊柳颱風強吹造成落果，果農以竹竿加固。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/13 13:32

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕楊柳颱風來襲，東部已刮起強勁風勢，斗六文旦再過10多天即將進入採收期，憂心強風造成文旦落果，一整年心血泡湯，文旦農趁風雨來襲在果樹綁竹竿加固，並檢查排水系統是否通暢。雲林縣長張麗善今（13）日前往斗六文旦果園關心文旦防颱狀況。

    果農陳建成指出，上次丹娜絲颱風來襲，斗六文旦還小顆不怕強風，沒有造成什麼損失，0728西南氣流連續豪雨則造成果園淹水所幸及時排水，現在文旦已進入成熟期，再過半個月就要陸續採收，強風一吹可能造成落果，希望老天爺眷顧，讓楊柳颱風能輕掃而過。

    大川果園果農鄭彥甫表示，文旦果樹最怕泡水，果園排水很重要，都有埋設暗管排水，目前文旦臨近採收果實灌漿完成重量很重，若風勢強勁一拉扯就掉果率高，因應楊柳颱風來襲，今天再巡視排水狀況，希望風勢能小一點，降低損失。

    張麗善指出，雲林是農業大縣，先前丹娜絲颱風及連續豪雨，造成農漁業損失慘重，這次楊柳颱風預測雲林陣風可能會來到9至10級，特地來看文旦防颱狀況。

    張麗善說，雲林農民累積許多經驗，面對颱風來襲進行防範，麻豆文旦在丹娜絲颱風受災嚴重，斗六文旦一直以來品質很好，主要是農民不斷提升栽種技術，因應極端氣候、水土保持如何因應等都有做萬全準備，期待天佑台灣、雲林及農漁民。

    斗六市農會總幹事張喬復說，斗六農民從丹娜絲、連續豪雨到這次楊柳颱風，所有文旦農的心都「剉累等」，希望颱風快快離開，對文旦的影響最低、最小。

    雲林縣長張麗善前往文旦果園了解果農防颱狀況。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善前往文旦果園了解果農防颱狀況。（記者黃淑莉攝）

    斗六文旦再過半個月即進入採收期，果實成熟重量足，已不堪強風吹襲，果農盼颱風不要造成災害。（記者黃淑莉攝）

    斗六文旦再過半個月即進入採收期，果實成熟重量足，已不堪強風吹襲，果農盼颱風不要造成災害。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播