    首頁　>　生活

    彰化縣民誤丟20萬支票 和美鎮清潔隊15分鐘神救援

    張姓民眾支票失而復得相當開心。（圖由清潔隊提供）

    張姓民眾支票失而復得相當開心。（圖由清潔隊提供）

    2025/08/13 13:27

    〔記者湯世名／彰化報導〕神救援！彰化縣和美鎮張姓縣民昨天（12日）誤將1張金額20萬元的支票夾在廢棄盒內，連同其他紙類丟入回收車，直到今天（13日）才驚覺支票不見蹤影，想到可能已隨回收物被載走，焦急地向公所清潔隊求助，先查詢昨晚回收車的行駛路線與收運時間，推測可能存放回收物的位置，眾人一起搜尋，僅花15分鐘即尋獲，張姓民眾失而復得開心的直向清潔隊員道謝。

    和美鎮公所清潔隊今天接獲張姓民眾來電求助說，昨天誤將1張20萬金額的支票夾在廢棄紙盒裡，並連同其他紙類資源一起交給了回收車。

    清潔隊請張姓民眾到場一同找尋，清潔隊先查詢昨晚回收車的行駛路線與收運時間，推測可能存放回收物的位置，再由近10名清潔隊員一起搜尋。面對成堆的回收物，隊員們不斷翻找、仔細檢視每一個紙盒與紙袋。

    經過一番耐心與細心的搜尋，15分鐘後在一疊被壓的紙盒中，發現一個盒子，張姓民眾看到盒子即開心的說「就是這個」，當打開盒子拿出失而復得的支票時，臉上瞬間露出笑容，激動地直呼真是太感謝，他以為找不回來了，還好有清潔隊大家的幫忙。

    清潔隊長葉木樹表示，因清潔隊回收車及回收袋設有編號，該路線為8號車，今早馬上找尋8號回收袋，不到15分鐘即順利尋獲。

    眾人在資源回收物堆中尋找支票。（圖由清潔隊提供）

    眾人在資源回收物堆中尋找支票。（圖由清潔隊提供）

    清潔隊員與失主一起找支票。（圖由清潔隊提供）

    清潔隊員與失主一起找支票。（圖由清潔隊提供）

    清潔隊員找到盒子，失主打開果真是1張20萬面額的支票。（圖由清潔隊提供）

    清潔隊員找到盒子，失主打開果真是1張20萬面額的支票。（圖由清潔隊提供）

    熱門推播